Afrique: CIGEPS - Madagascar prend la présidence

Madagascar prend la tête du Comité intergouvernemental pour l'éducation physique et le sport (CIGEPS). La Grande île a été élue présidente à travers Rosa Rakotozafy.

La session ordinaire du CIGEPS, qui s'est déroulée les 28 et 29 septembre derniers, a permis à Madagascar de prendre les rênes de ce comité pour l'éducation physique et sportive.

Un consensus a été trouvé pour permettre à Madagascar de présider le comité, conformément en accord avec la politique de l'UNESCO en Afrique, et surtout en soutenant une candidature féminine.

Rosa Rakotozafy, directrice générale des Sports au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports, est la première femme à occuper le poste de présidente du CIGEPS depuis sa création en 1978. Ce dernier a été établi pour développer le rôle et la valeur du sport, et promouvoir son inclusion dans les politiques publiques.

Le CIGEPS est constitué de représentants de dix-huit États-membres de l'UNESCO, experts dans le domaine de l'éducation physique et du sport, et élus pour un mandat de quatre ans. Les membres consultatifs, dont font partie les organismes des Nations unies, les fédérations sportives clés et les ONG fournissent un soutien technique et conseillent le comité.

Cinq pays ont été élus à la vice-présidence de celui-ci, à savoir la Finlande, le Japon, Cuba, la Tunisie et la Bulgarie.

« Notre élection intervient à la suite de la réussite de la première conférence des ministres, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action en Afrique ; et surtout de l'engagement du président de la République et du ministre des Sports. Madagascar est un modèle en Afrique.

Je remercie le ministre des Sports pour sa confiance et pour avoir soutenu ma candidature. C'est un signe de reconnaissance et un honneur pour nous les sportifs.

Le travail du ministre des Affaires étrangères et de l'ambassadeur de Madagascar auprès de l'UNESCO est très important dans cette victoire », a souligné Rosa Rakotozafy.

L'UNESCO a déjà manifesté sa volonté de collaborer et de travailler avec Madagascar, compte tenu des efforts du ministre de la Jeunesse et des Sports, Tinoka Roberto, dans l'amélioration de l'enseignement de l'éducation physique de qualité. « Le programme élaboré par Madagascar en matière d'éducation physique et sportive sera appliqué en Afrique.

La Grande île est une référence en Afrique, car c'est le chef de l'État qui a pris cet engagement. Il a d'ailleurs été élu champion d'Afrique de l'éducation physique. La construction d'infrastructures sportives se poursuit un peu partout dans l'Île », a conclu Rosa Rakotozafy.

Un an après avoir organisé avec brio la première conférence des ministres sur la mise en œuvre en Afrique du plan d'action de Kazan en Afrique, voilà que Madagascar, sous l'impulsion de Tinoka Roberto, retrouve le gratin mondial avec cette élection à la présidence du CIGEPS.