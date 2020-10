Madagascar: Défis de l'autosuffisance alimentaire - Formation et matériels offerts aux petits pêcheurs

Parmi les matériels attribués figurent des claies de séchage pour le groupement des pêcheurs.

Le MAEP passe à la vitesse supérieure pour valoriser les produits des petits pêcheurs. Des renforcements de capacité, des matériels plus efficaces et de meilleures techniques sont mis à la disposition de ces petits pêcheurs pour améliorer leur production.

Les grandes lignes de réforme pour l'amélioration durable de la filière pêche ont été mises en avant au conseil des ministres du 23 septembre dernier, par Fanomezantsoa Lucien Ranarivelo, ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche.

En effet, via son département ministériel, le MAEP poursuit à vitesse grand V les objectifs qu'il s'est fixé dans la concrétisation de la vision du président Andry Rajoelina, notamment sur l'autosuffisance alimentaire et la gestion durable de nos ressources naturelles, ainsi que la réalisation de la politique générale de l'Etat.

« Nous allons avancer vers la mise en place de nouvelles organisations pour améliorer la filière pêche à Madagascar et son exploitation durable.

Entre autres, l'appui des petits pêcheurs pour qu'ils n'aient pas de frustrations par rapport aux pêcheurs industrielles ; l'appui à la chaîne de valeur depuis la production jusqu'à la commercialisation des produits passant par la transformation locale et la valorisation en vue de l'amélioration de leurs revenus », a affirmé lors de conseil Fanomezantsoa Lucien Ranarivelo.

Amélioration de la qualité. En effet, la petite pêche tient une place importante dans le développement socio-économique du pays. Sa production participe largement à l'approvisionnement des marchés, et sa pratique fournit des emplois à la population des zones littorales.

A défaut de moyens, les petits pêcheurs sont dans l'obligation d'utiliser des systèmes rudimentaires et archaïques de salage-séchage et de fumage pour la transformation et/ou valorisation des produits halieutiques.

Pourtant, cette pratique conduit souvent à la détérioration de la qualité des produits, ou encore à l'augmentation de la perte post-capture.

La maîtrise des techniques de transformation et/ou de valorisation par les petits pêcheurs devient alors essentielle.

Convaincu de ce rôle non-négligeable de la production de la petite pêche dans la Grande île, le MAEP - à travers la Direction de la commercialisation et de la valorisation des produits halieutiques (DCVPH), qui est sous la Direction générale de la pêche et aquaculture (DGPA) - encourage le renforcement des capacités des petits pêcheurs.

Dans cette optique, avec l'appui du projet « SWIOFish 2 », le lancement officiel de la distribution de matériels de transformation et/ou de valorisation se tiendra ce jour à Nosy Be.

Savoir-faire. Une formation sur les techniques de transformation des produits des petits pêcheurs, axée sur l'hygiène et la salubrité, la technique de séchage, de salage et de fumage, a précédé cette remise de matériels.

Environ 1 500 pêcheurs ont participé à cette formation. Ainsi, les petits pêcheurs et groupement de pêcheurs ayant adopté les techniques vulgarisées bénéficieront de ces matériels : cuvettes et seaux, couteaux et machettes, planches à découper et claies de séchage améliorées.

Selon les responsables de « SWIOFish 2 », la dotation de matériels se poursuivra dans les trois zones d'intervention du projet, notamment la région Melaky, la baie d'Antongil et la région Diana (zone BATAN : baie d'Ampasimbava, Tsimipaika, Ambaro et archipel de Nosy Be).