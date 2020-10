Madagascar: Mobile Money - MVola lance sa carte Visa Internationale

N°1 du mobile money à Madagascar, MVola a lancé hier sa carte Visa Internationale, donnant ainsi la possibilité à de nombreux usagers d'effectuer des paiements internationaux.

Disponible à Madagascar et dans l'océan Indien, la nouvelle carte Visa MVola constitue un grand pas dans l'internationalisation des opérations de l'opérateur.

200 pays. Une aubaine pour les utilisateurs, surtout pour ceux qui se déplacent à l'étranger, car la carte Visa MVola permet de retirer de l'argent dans plus de 1 500 points d'acceptation, et auprès de 635 distributeurs automatiques de billets à Madagascar, et également dans le monde. MVola est en effet accepté dans plus de 200 pays et auprès de 61 millions de commerçants avec sa carte Visa, qui permet d'effectuer des paiements auprès des terminaux de paiement électronique (TPE).

Cette carte Visa permet également de faire des achats en ligne sans compte bancaire auprès de boutiques et de sites de e-commerce.

Grâce à la nouvelle carte de paiement, les clients MVola auront aussi la possibilité de s'abonner aux plateformes de streaming comme Netflix, Spotify ou encore Amazon Prime. Et non des moindres, de s'offrir des jeux en ligne comme les populaires Fornite ou PUBG.

Disponible pour tous les titulaires d'un compte MVola, la carte Visa MVola est avantageuse à plus d'un titre. Elle est tout d'abord simple car sans engagement et sans frais mensuels.

C'est aussi une carte de débit immédiat sur compte MVola, car l'argent est disponible immédiatement partout dans le monde et à tout moment. C'est également une carte sécurisée et protégée par un code à 4 chiffres.

Le suivi détaillé des opérations est disponible sur le selfcare MVola, et à l'issue de chaque opération réalisée avec la carte, une confirmation est systématiquement envoyée par SMS, par mail et sur le selfcare MVola.

La collaboration avec la plateforme de paiement Visa garantit la sécurité des transactions et des opérations. Grâce à la garantie Verified by Visa, les détenteurs de carte seront informés de la fiabilité du site marchand.

Efforts combinés. « Notre collaboration avec MVola, le service de mobile money N°1 à Madagascar, nous permettra de tirer parti de la combinaison de nos actifs pour élargir notre offre à un plus grand nombre de consommateurs et de commerçants ; en particulier au moment où l'accent est de plus en plus mis sur les paiements sans espèces et 'à distance.

Nous pensons que nos efforts combinés pour permettre des services et produits financiers transparents et interopérables conduiront à terme à l'inclusion financière tant souhaitée à Madagascar », a déclaré Fabrice Konan, directeur-pays Visa pour Madagascar.

Une fois de plus, la 1ère solution de mobile money à Madagascar démontre sa forte implication dans l'inclusion financière à Madagascar, et ce, en permettant aux 5 millions d'utilisateurs de MVola d'accéder à la carte Visa Internationale MVola.

« Aujourd'hui comme demain, MVola vous accompagne dans le développement de vos activités en simplifiant tous vos transferts d'argent, nationaux et internationaux.

Avec cette innovation, nous confirmons notre position de leader précurseur du marché du mobile money à Madagascar et dans l'océan Indien.

Les Malgaches ont choisi MVola, et maintenant le monde entier accepte MVola », affirme Matthieu Macé, administrateur directeur général de MVola S.A.