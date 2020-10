Madagascar: Andry Rajoelina - « Changer l'histoire avec la science. »

C'est ce que l'on peut lire sur l'écriteau surmontant le bâtiment de Pharmalagasy. En effet, avec la mise en place de cette usine, le régime Rajoelina vise loin. Dans son discours, le président Andry Rajoelina a déclaré que cette usine fait la fierté de Madagascar, de l'océan Indien et de l'Afrique.

A entendre les explications, Pharmalagasy ambitionne d'exporter ses produits et d'occuper le marché international.

D'autant plus que pour l'heure, seul Madagascar dispose d'un remède et de médicaments efficaces pour lutter contre la COVID-19.

Lors de la cérémonie d'inauguration de l'usine, qui s'est déroulée hier à Tanjombato, le président Andry Rajoelina a confirmé l'efficacité des remèdes contre la COVID-19 découverts par les chercheurs malgaches.

Selon ses dires, les essais cliniques effectués sur le « Tambavy CVO », le « CVO Plus gélule », et la solution intraveineuse de l'artésunate étaient concluants.

En ce qui concerne le « CVO Plus gélule », il est obtenu à partir de l'artémisinine. Les tests ont démontré l'efficacité du CVO et de l'artemisia dans le traitement de la COVID-19.

Pour ce qui est de la tisane « Covid-Organics », l'Etat a distribué sept millions de doses dans tout Madagascar. C'est ce qui a permis de limiter la propagation du virus, a fait savoir le président de la République.

Et lui d'ajouter qu'actuellement, Madagascar est sur le point de vaincre totalement le coronavirus, contrairement aux autres pays. En déclarant également qu'aujourd'hui, les scientifiques ont confirmé que l'artésunate seule peut guérir cette maladie.

Présentation officielle. Les essais cliniques ont démontré que la version intraveineuse de l'artésunate guérit 70 à 80% des patients.

Et le chef de l'Etat de laisser entendre au passage que l'association de l'artésunate à d'autres médicaments tels que la vitamine C n'a pas été concluante. Le « CVO Plus gélule » constitue le premier médicament produit par Pharmalagasy, qui ouvre officiellement ses portes.

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée hier à Tanjombato et a marqué la présentation officielle de ce premier médicament. Quatre mois après la première annonce faite par le chef de l'Etat, Pharmalagasy est désormais opérationnelle.

Il s'agit de la réalisation du « velirano n°7 » mettant en avant l'industrialisation de Madagascar. L'objectif étant d'assurer une meilleure protection de la population sur le plan sanitaire ; et sur le long terme, de parvenir à l'autosuffisance toujours sur le plan sanitaire, a martelé le président.

Le « CVO Plus gélule » est le fruit des recherches et de la collaboration entre le Centre national d'application de recherche pharmaceutique (CNARP) et l'entreprise Bionexx.

Selon les explications du président Andry Rajoelina, un « CVO Plus gélule » contient 100 mg d'artémisinine et du ravintsara.

Comme le « Covid-Organics », le « CVO Plus gélule » est aussi présenté sous une dose préventive qui sert à renforcer les anticorps ; et une dose curative qui est actuellement dans sa phase 3 d'essais cliniques, conformément aux normes de l'OMS.

Ce médicament peut guérir plusieurs maladies telles que le paludisme, la dengue, le bilharziose et la diarrhée.

Matériels de pointe. Selon Andry Rajoelina, il peut aussi être utilisé pour atténuer les règles douloureuses. L'usine Pharmalagasy est dotée de matériels de pointe. Elle peut fabriquer 22 500 gélules par minute, soit 1,35 million par heure. Ainsi, sa production journalière peut donc atteindre plus de 32 millions de gélules par jour.

L'objectif de Pharmalagasy dans les trois prochaines années est de produire 12 autres médicaments, en plus du « CVO Plus gélule ».

L'usine prévoit aussi de fabriquer des médicaments génériques contre la toux, la diarrhée, l'hypertension artérielle ; ainsi que des antibiotiques et des vitamines.

Ce, dans le but de satisfaire les besoins locaux et d'approvisionner les centres de santé de base (CSB) et les hôpitaux. Pharmalagasy est installée sur le site de l'ancienne usine pharmaceutique OFAFA, créée en 1981 et fermée en 2007 sous le régime de l'ancien président Marc Ravalomanana.

Mis à part la représentante résidente de l'OMS, ainsi que les membres du corps diplomatique et consulaire, deux anciens chefs d'État, à savoir Didier Ratsiraka et Norbert Lala Ratsirahonana, étaient également présents à cette cérémonie d'inauguration à Tanjombato.