Afrique Centrale: Région des Grands lacs - Huang Xia salue les efforts consentis par Denis Sassou N'Guesso

L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour la région des Grands lacs, Huang Xia a été reçu, le 2 octobre à Brazzaville, par le chef de l'Etat Denis Sassou N'Guesso, président en exercice de la Cirgl.

Les deux personnalités ont échangé sur la possibilité de renforcer la concertation et la coordination entre les mécanismes de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo(RDC) et la Région, avec ceux de la Conférence Internationale sur la Région des Grands lacs( Cirgl), en vue de faire asseoir durablement la paix.

Signalons que l'Accord-cadre pour la paix, définit dans les grandes lignes les principales mesures nationales, régionales et internationales requises pour consolider la paix et la sécurité dans l'est de la RDC et promouvoir la coopération entre les gouvernements des pays de la région.

Il avait été signé en 2013 par onze pays de la région (Afrique du Sud, Angola, Burundi, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République du Congo, Rwanda, Soudan du Sud, Tanzanie et Zambie).

Par la suite, ils ont été rejoints par deux autres pays, Kenya et Soudan, qui sont aussi devenus signataires de l'Accord-cadre, en fin janvier 2014.

Au cours de leur entretien, le diplomate onusien, Huang Xia, a salué les efforts consentis par le chef de l'Etat du Congo, à la tête de la Cirgl.

En cette période de crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, les Nations unies ont également salué les efforts déployés par le gouvernement congolais dans la lutte contre cette maladie.

Rappelons que Hang Xia a été nommé à ce poste depuis janvier 2019, en remplacement du diplomate algérien, Said Djinnit.

Ancien ambassadeur de Chine au Congo, de 2015 à 2018, Il draine une expérience diplomatique de plus de trente ans.