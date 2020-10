Congo-Brazzaville: Compétitions internationales - Le gouvernement et la Fécofoot s'engagent pour une meilleure organisation

Le ministre des Sports et de l'Education physique a, lors d'un entretien avec les dirigeants de la Fédération congolaise de football (Fécofoot), insisté sur une organisation sérieuse comme recette devant permettre aux équipes nationales d'obtenir de bons résultats dans les échéances qui pointent à l'horizon.

Hugues Ngouélondélé a rencontré le 1er octobre la Fécofoot pour donner suite à la circulaire du 16 septembre 2020 relative à l'ouverture des candidatures pour l'organisation des futures compétitions de la Confédération africaine de football. Pour des raisons de trésorerie, le Congo, a-t-il indiqué, ne s'engagera pas dans l'organisation mais plutôt à la participation.

« Nous ne sommes pas preneurs mais nous allons participer. Il faudra que nous nous engageons à participer avec une organisation sérieuse pour pouvoir obtenir des résultats. La Fécofoot et le ministère, nous sommes en symbiose pour faire en sorte que quelques victoires arrivent.

Pour cela il faut une organisation sérieuse autant pour ce qui arrive tôt et autant pour ce qui arrive un peu plus tard. Mais quand on s'y prend tôt dans l'organisation et la préparation, je crois qu'on peut obtenir quelques résultats positifs », a t-il expliqué.

Il a précisé les quelques étapes à respecter pour assurer la formation des équipes aux futures compétitions.

Il a insisté sur l'organisation du championnat au niveau local, la détection et la sélection. Les Diables rouges, rappelons- le, sont engagés dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations Cameroun 2022.

L'équipe locale participera du 13 janvier au 7 février toujours au Cameroun à la phase finale du Championnat d'Afrique des nations. Les sélections des jeunes doivent participer aux éliminatoires des CAN des moins de 17 et 20 ans qui se disputeront désormais dans chacune des zones.

Les Diables rouges dames vont poursuivre les éliminatoires de la Coupe du monde. Chaque saison, les clubs congolais sont engagés aux compétitions interclubs de la CAF.

Face à ce tableau, Hugues Ngouélondélé a exigé à la Fécofoot la présentation d'un programme pluriannuel chiffré sur la préparation qui, selon lui, leur permettrait d'atteindre les objectifs fixés pour chacune des compétitions à venir.

« Nous devrions avoir une étroite et franche collaboration pour faire ensemble et gagner ensemble... Il nous faut se serrer les coudes et avancer parce que la cause est commune car lorsqu'il y a réussite, elle ne revient pas seulement à la Fecofoot mais aussi au ministère et vice versa », a-t-il souhaité.

« Je crois que ce sont des instructions du gouvernement. Nous allons les exécuter le plus tôt possible », a rassuré Jean Guy Blaise Mayolas, président de la Fécofoot.