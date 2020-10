Cote d'Ivoire: Bijouterie - Le FDFP décaisse 124 757 700 Fcfa millions pour la formation de 81 acteurs du secteur

Après trois semaines d'apprentissage, 81 professionnels du secteur de la Bijouterie, ont reçu, ce jeudi 1er Octobre, leur attestation de fin de formation, au cours d'une cérémonie, dans les locaux de l'Ecole ivoirienne de Bijouterie et des métiers annexes (EIBMA), à Marcory.

Il s'agit de 7 enseignants-formateurs, 40 professionnels et Chefs d'entreprises, 34 Apprentis, nouvellement diplômés.

La cérémonie a été présidée par l'Inspecteur Kouman Kouadio, conseiller technique du Secrétaire d'Etat auprès du ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, chargé de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle.

Il avait à ses côtés, le chef de département des Petites et moyennes entreprises et de la population active (DPMEPA) du FDFP, Georges N'Guessan, représentant le secrétaire général du FDFP, Ange Léonid Barry-Battesti, ainsi que la directrice de l'EIBMA, Mme Bailly-Bamba.

Initié par l'EIBMA, ce projet a été financé par le Fonds de développement de la formation professionnelle (FDFP), à hauteur de 124 757 700 Fcfa.

Au cours de la cérémonie, le représentant du Secrétaire d'Etat Brice Kouassi, a félicité les initiateurs de ce projet, qui a permis aux bénéficiaires de parfaire leurs connaissances. Il a également adressé ses encouragements au FDFP pour le financement de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire.

« Avec votre présence aux côtés des structures de notre département ministériel, et avec vos appuis constants, vous contribuez au repositionnement de la Formation professionnelle et technique, au cœur du développement de la Côte d'Ivoire, par la mise à disposition de ressources humaines avec des compétences professionnelles recherchées », a-t-il affirmé.

Il a aussi exprimé sa reconnaissance au cabinet de formation, ainsi qu'aux formateurs qui ont délivré le savoir aux apprenants.

Aux récipiendaires, le représentant du secrétaire d'Etat, chargé de l'Enseignement technique et de la formation a adressé des mots de félicitations.

« Pendant 30 jours, vous vous êtes attelés, avec grand intérêt et une assiduité exemplaire, à connaître et à découvrir ou redécouvrir, les notions de Sertissage, de Joaillerie, de Maquettiste et de Polissage. Je voudrais vous dire toute ma satisfaction pour votre disponibilité à suivre assidument cette formation », a-t-il lancé.

Avant de poursuivre : « Cher enseignants de bijouterie, je voudrais compter sur vous pour l'innovation et le développement des métiers annexes à l'EIBMA, en démultipliant la formation reçue et en transmettant généreusement les compétences acquises de sorte à améliorer le taux d'insertion de nos diplômés.

Dans le même sens, le représentant du Secrétaire général du FDFP, a adressé ses félicitations à toute l'équipe qui a conduit la mise en œuvre de ce projet.

A l'endroit des récipiendaires, il a insisté sur toute les avantages de cette formation. « Elle va vous permettre, pour certains, d'améliorer la qualité de l'enseignement offert, pour d'autres, de gagner la confiance des clients par la proposition de produits de belle facture, fruits d'innovation et de recherche, gage de résilience dans cette sphère en perpétuelle évolution, et enfin, pour d'autres encore, d'acquérir des connaissances pratiques qui vous donneront d'être plus compétitifs, dans la quête d'insertion professionnelle », a-t-il souligné.

Ajoutant que le FDFP s'engage à apporter son appui à tout secteur ou toute filière, qui souhaite faire de la formation professionnelle, un axe majeur de son développement.

Pour sa part, la Directrice de l'EIBMA, Mme Bailly-Bamba a noté que l'un des intérêts majeur de projet, est la mise en immersion, en entreprise pour 5 mois des 34 apprentis, fraîchement sortis des classes de l'EIBMA.

« Ce renforcement de capacité de ces acteurs permettra à la filière de disposer d'un vivier de formateurs qualifiés, capables de dispenser des formations répondant aux standards internationaux, de bijoutiers professionnels ayant des compétences selon les exigences internationales et de jeunes apprentis compétents facilitant, ainsi une insertion professionnelle aisée », a-t-elle souligné.

Elle a également exprimé sa reconnaissance au Secrétaire général du FDFP pour avoir cru en ce projet et accepté de le financer.

« A travers ce geste, le FDFP vient de contribuer à améliorer fortement les capacités opérationnelles de toute une filière.

C'est la première fois, depuis sa création en 1972, qu'une telle formation en bijouterie-joaillerie, sertissage et polissage a lieu à l'EIBMA et au profit des professionnels du secteur.

Pour elle, cette initiative, est le point de départ d'une dynamique nouvelle de l'EIBMA et de la filière bijouterie.

Au nom des récipiendaires, Souanga François Kouakou a exprimé sa gratitude aux initiateurs du projet, ainsi qu'aux formateurs, pour cette initiative, qui a permis aux bénéficiaires d'enrichir leurs connaissances et de combler leurs lacunes.

« Grâce à cette formation, nous savons désormais utiliser de nouvelles machines. Et nous avons appris de nouvelles techniques.

Cette formation nous permettra d'être désormais au-devant de la bijouterie en Côte d'Ivoire », a-t-il indiqué. Tout en souhaitant que ce projet soit lancé chaque année, afin de permettre à tous les bijoutiers de Côte d'Ivoire, d'en bénéficier.