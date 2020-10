Congo-Kinshasa: Funérailles de Mwimba Texas - L'Hôtel de ville de Kinshasa promet de s'impliquer

Les deux membres du gouvernement provincial, qui ont reçu la délégation de la famille du catcheur albinos décédé, les sportifs de la capitale congolaise ainsi que l'ONG des albinos, ont promis une solution de l'exécutif provincial dans le meilleur délai.

La famille de catcheur albinos Alphonse Mwimba Texas, les sportifs de Kinshasa ainsi que les albinos, membres de la Fondation Mwimba Texas (FMT), ont battu, le 2 octobre, le pavé à travers la ville province de Kinshasa.

Cette marche pacifique qui les a conduits à la cité de l'Union africaine (UA), résidence et bureau privé du chef de l'Etat, Félix-Tshisekedi Tshilombo, au Palais de la nation, bureau officiel de ce dernier, ainsi qu'à l'Hôtel de ville de Kinshasa (HVK) visait à obtenir l'implication des autorités du pays dont le président de la République et le gouverneur de la ville-province pour l'organisation des obsèques promises du catcheur albinos et leader dans la sensibilisation et la défense des droits de ses semblables décédé il y a plus d'un mois.

Dans les deux bureaux du chef de l'Etat ainsi qu'à l'Hôtel de ville, les manifestants ont introduit des mémos dans lesquels ils ont rappelé la décision délibérée du gouvernement qui a reconnu la valeur de Mwimba Texas et les services rendus à la nation, en amenant très haut le drapeau national dans les domaines du sport, des droits humains et du social, avec son club de catch et l'ONG des albinos, de lui rendre les honneurs en organisation ses funérailles.

Les manifestants y ont, par ailleurs, indiqué leur frustration de voir que plus d'un mois après, le corps du défunt est toujours gardé à la morgue parce que le gouvernement n'arrive toujours pas à tenir sa promesse, en organisant ces obsèques dignes promises officiellement à Mwimba Texas et à sa famille.

La famille bloquée et déshonorée

La famille de Mwimba Texas, les sportifs ainsi que les membres de la FMT se disent aussi déshonorés par cette incapacité du gouvernement d'organiser les obsèques promises pour ce catcheur albinos et leader dans la lutte pour l'intégration et les droits des albinos.

Pour eux, ce comportement est également un déshonneur pour celui qui a fait parler positivement du Congo sur le plan international dans le domaine du catch, étant deux fois champion d'Afrique, et de l'albinisme, avec sa fondation créée il y a vingt-trois ans.

« Aujourd'hui, il paraît comme si la famille et tous les proches de Mwimba Texas étaient incapables de l'enterrer dignement alors que l'on attendait le gouvernement, qui a délibérément pris la décision de lui rendre les honneurs, en lui offrant les obsèques qu'il mérite.

Plus d'un mois après, on se demande si le gouvernement, par sa décision, n'avait-il pas voulu déshonorer l'homme et sa famille », se plaint une des nièces du défunt.

Et de noter que pendant tout ce temps, la famille, qui continue à tenir son deuil, a continuellement engagé des dépenses dans ce cadre.

Se refusant de se prononcer sur le montant de six mille dollars américains qui serait débloqué, fin septembre, par le gouvernement pour ces obsèques, ce membre de famille de Mwimba Texas trouve cela comme une injure, car ce montant ne correspondrait même pas aux dépenses déjà engagées par la famille pendant les trente-deux jours et ne permettrait que d'acquérir un caveau pour le défunt.

Au niveau de la présidence de la République, Félix Tshisekedi ayant été en réunion du Conseil des ministres, ses services ont promis de lui transmettre les sollicitations de la famille, des sportifs et de la FMT, alors qu'au niveau de l'Hôtel de ville, Gentiny Ngobila ayant été en dehors de son bureau pour une activité vers le stade des Martyrs, les deux ministres chargés de l'Intérieur et de l'Environnement, qui ont reçu la délégation des manifestants, ont clairement promis l'implication du gouvernement provincial de Kinshasa pour une solution dans le meilleur délai.

Il faut dire qu'Alphonse Mwimba Makiese, mort à cinquante-trois ans, avait créé la fondation éponyme pour la sensibilisation, l'intégration et la défense des droits des albinos en juin 1998.

Pendant plusieurs années, sans sponsor ou partenaires, il n'a soutenu les activités de sa fondation en faveur des albinos et d'autes vulnérables que par les revenus de ses combats de catch.

Il aura donc sacrifié près de vingt-trois ans de sa vie pour la cause des ses semblables de la RDC, de l'Afrique et du monde parce que cette lutte l'a amené dans certains pays africains et du monde.

En Belgique, on l'a qualifié de "Mandela" des albinos. En RDC, pour l'honnorer, on a fait de lui chevalier des ordres nationaux, en lui décernant une médaille de mérites sportifs. Mais le couac est que, à sa mort, il faut des marches pour que le gouvernement concrétise sa promesse de lui offrir des obsèques dignes.