Afrique: Climat - Les experts préparent la troisième communication nationale

La ministre du Tourisme et de l'Environnement, Arlette Soudan-Nonault, a ouvert le 1er octobre un atelier national sur le processus de préparation du rapportage sous la CCNUCC et état des lieux de la préparation de la troisième communication nationale de la République du Congo.

La mise en œuvre de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) édicte des obligations de la part des États parties.

Dans son mot d'ouverture, la ministre du Tourisme et de l'Environnement a souligné que l'ensemble des exigences et obligations sont traduits dans le rapportage par les parties qui doivent notifier à la Conférence des Parties.

Celle-ci naturellement recommande des vérifications surtout pour les pays qui avaient des obligations de réduction de leur émission des gaz à effet de serre, les pays de l'annexe 1 en première ligne.

Arlette Soudan-Nonault a rappelé que le processus lancé en 2017 lors de la dix-septième conférence des Parties à Durban impliquait dès lors la prise des engagements par l'ensemble des pays parties, en matière de réduction des émissions.

L'adoption de l'Accord de Paris a engagé la communauté internationale en raison de l'urgence climatique à renforcer le cadre de rapportage sous la CCNUCC et d'étendre les engagements en matière d'adaptation et les moyens de mise en oeuvre à travers des financements conséquents et le transfert de technologie.

C'est ainsi que partant des communications nationales, des rapports biennaux actualisés, des contributions déterminées au niveau national et des rapports biennaux de transparence renforcés à partir de 2024, en passant par d'autres mesures, la Conférence des Parties à la CCNUCC fixe les règles que les pays sont appelés à observer, dont la principale reste l'alignement et la complémentarité entre ces différents rapports, a indiqué la ministre.

C'est dans cet esprit, a fait savoir la ministre, que le présent atelier est organisé en cette période charnière où le Congo est engagé dans la préparation de sa troisième communication nationale, et de son premier rapport biennal, dont l'atelier de validation a eu lieu au début du mois de juin.

Par ailleurs, le processus de révision de la Contribution déterminée au niveau national du Congo a déjà été enclenché.

Les experts se sont attelés sur les axes ci-après : Quelles sont les exigences de la CCNUCC en matière de préparation de ces différents rapports ?

Quelles complémentarités entre ces différents rapports ? A quel niveau est notre pays dans le processus de préparation de sa troisième communication nationale ?

Confiante que les travaux contribueront à aider la République du Congo à s'approprier les principes de rapportage sous la CCNUCC et éviteront à l'avenir les écarts et contradictions souvent observés dans les documents officiels, la ministre a exprimé sa profonde gratitude envers le gouvernement des Etats-Unis pour son engagement et son soutien afin de faciliter les travaux du présent atelier, dans le cadre d'une coopération bilatérale sans cesse renforcée.