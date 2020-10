Cote d'Ivoire: Octobre Rose/Déclaration de la présidente du Rotary club Abidjan-Massina - «Ensemble la lutte contre les cancers de la Femme est efficace»

document

Comme chaque année, le monde entier célèbre, « octobre rose », depuis le jeudi 1er octobre 2020. Le symbole de cet événement est le "ruban rose". L'année 2020 marque la 27ème campagne d'information et de lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus.

« Octobre Rose » est une occasion de soutien aux personnes touchées par le cancer mais surtout de sensibilisation au dépistage précoce. Cette année « octobre rose » intervient dans un contexte particulier lié au coronavirus qui a fait des millions de morts.

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)., le nombre total des personnes vivant avant avec le cancer est estimé à 18 millions en 2018 dans le monde.

On pourrait atteindre 26 millions de nouveaux cas en 2030 et 17 millions de décès dus au cancer par an. Le cancer est la première cause de mortalité prématurée en France, devant les maladies Cardiovasculaires.

En Côte d'Ivoire, on estime à 15 000 et 20 000 personnes victimes du cancer par an.

Si des progrès ont été réalisés par le gouvernement, notamment en favorisant la prise en charge des patients et l'accessibilité des populations aux thérapies innovantes, il est toutefois important de continuer le combat contre cette maladie.

A l'occasion de ce mois d'octobre Rose, je voudrais donc inviter chacun et chacune des membres de notre réseau à se joindre à cette campagne nationale initiée par le rotary club Akwaba avec le concours de la conférence des présidents.

Sa dynamique présidente Michelle Beugre a fait pratiquement le tour de tous les clubs pour que la mobilisation soit totale.

La conférence de presse de lancement de cette campagne qui a eu lieu le mardi 29 septembre 2020, au Plateau de la campagne fut un succès. Ce samedi 3 octobre Yamoussoukro ouvre le champ des actions ensuite Daloa et les autres villes au programme cette année.

Désirée DJOMAND

Présidente du Rotary Club Abidjan-Massina