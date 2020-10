Soudan: Al-Burhan affirme l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre l'accord conclu

Juba — Le lieutenant-général Abdul Fattah Al-Burhan, président du Conseil souverain de transition, a affirmé l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre l'accord de paix conclu samedi dans toutes les régions pour résoudre toutes les questions nationales et politiques et les dispositions de sécurité.

C'était lorsqu'il s'adressait ce samedi à Juba à la cérémonie de signature finale de l'accord de paix entre le gouvernement soudanais et le Front révolutionnaire, en présence d'un certain nombre de dirigeants et de chefs des pays du voisinage régional et international, de l'Union africaine et de l'Union européenne, de représentants de pays frères et amis et d'organisations internationales et régionales.

Al-Burhan a souligné que cet accord soutiendra le gouvernement de la période de transition, insufflera un nouvel esprit et de nouvelles visions et élargira la base de participation à la période de transition.

Il a ajouté que l'accord contribuera à réaliser une transition en douceur vers un état de paix, de justice, de citoyenneté et de démocratie.

« La paix ne sera pas complète sans l'adhésion d'Al-Hilo et d'Abdul Wahid Nour au processus de paix » a dit Al-Burhan, espérant que cela soit bientôt.

Il a félicité le peuple soudanais en ce jour glorieux et a appelé à préserver ce qui a été accompli et à œuvrer pour doubler la production, répandre l'esprit de coopération et approfondir l'esprit de coexistence pour réaliser les slogans de la révolution (liberté, paix et justice).

Le Président du Conseil de souveraineté a exprimé ses vifs remerciements et sa profonde gratitude au gouvernement et au peuple du Soudan du Sud, dirigé par le Président Salva Kiir Mayardit et à la médiation Sud-Soudanaise, pour leur acuité et leur tolérance face à la misère des négociations fructueuses.