Soudan: Le gouvernement et le Front révolutionnaire signent un accord de paix à Juba

Juba — Le gouvernement de transition soudanais et la coalition du Front révolutionnaire ont signé samedi l'accord de paix global final à Juba, capitale de la République du Soudan du Sud, au milieu d'une présence internationale, africaine, étrangère et locale après des négociations qui ont duré un an.

La coalition du Front révolutionnaire comprend les forces armées du Darfour, qui sont le Mouvement de libération du Soudan dirigé par Menni Arko Minnawi, le Mouvement pour la justice et l'égalité dirigé par Jibril Ibrahim et le Mouvement de libération du Soudan-Conseil de transition dirigé par Al-Hadi Idris Yahia, qui actuellement dirige le Front révolutionnaire.

La coalition comprend également le Mouvement de libération du peuple soudanais - Nord (SPLM-N) - dirigé par Malik Aggar, qui a négocié pour les régions du Nil bleu et du Sud-Kordofan, en plus du Mouvement Nubian Kush, qui a négocié au nom du Nord-Soudan.

Il existe des groupes au sein du Front Révolutionnaire représentant l'Est, le Centre et le Nord du Soudan, et ils ont tous signé au nom de ces régions.