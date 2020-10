Ghana: Tariq Lamptey - Courtisé par le Ghana, il se concentre sur son club

Véritable pépite en Angleterre, Tariq Lamptey est dans le viseur de la Fédération Ghanéenne de Football.

Ses performances ont séduit le sélectionneur des Black Stars. Mais le jeune joueur n'a pas pour priorité la sélection nationale.

Formé à Chelsea, Lamptey a rejoint Brighton l'hiver dernier. Depuis, c'est une ascension fulgurante et le joueur de 20 ans tape déjà dans l'oeil de Charles Akonnor. Interrogé sur ce sujet, l'arrière droit se dit concentrer sur son club pour le moment.

« Non. Je suis encore jeune, donc j'attends avec impatience le prochain match et je continue à jouer aussi bien que possible.

Pour le moment, je me concentre uniquement sur Brighton et je joue autant de matchs que possible, continuez à m'entraîner aussi fort que possible, continuez à bien jouer et maintenez un niveau constant », a-t-il déclaré.

« En fin de compte, plus je travaille dur et plus je participe à des matchs sont les choses les plus importantes pour ma progression. Ce qui se passera à l'avenir sur le plan international, nous devrons attendre et voir », a-t-il conclu.

Susceptible de jouer pour le Ghana et l'Angleterre, Tariq Lamptey doit faire un choix décisif dans les années à venir.