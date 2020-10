Maroc: SM le Roi félicite le Président allemand à l'occasion de la fête nationale de son pays

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République Fédérale d'Allemagne, M. Frank-Walter Steinmeier, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime à M. Steinmeier Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de santé et de quiétude, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple allemand ami.

SM le Roi se félicite, à cette occasion, des relations d'amitié solide liant les deux peuples et de la ferme volonté commune de continuer à renforcer les relations de coopération constructives existant entre le Royaume du Maroc et la République Fédérale d'Allemagne et de consolider l'approche de concertation et de coordination sur diverses questions d'intérêt commun.