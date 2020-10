Algérie: Fédération algérienne de tennis - l'Assemblée générale extraordinaire en novembre

Alger — L'Assemblée générale extraordinaire (AGEx) de la Fédération algérienne de tennis (FAT), pour l'installation des commissions de candidatures, recours et passation de consignes en vue des prochaines élections, se tiendra au mois de novembre, a appris l'APS samedi du président de l'instance fédérale par intérim, Mohamed Lazar.

"L'installation de ces commissions est obligatoire. L'Assemblée élective permettra au futur président de terminer le mandat olympique 2017-2020", a indiqué Lazar à l'issue des travaux de l'AG ordinaire (AGO), marquée par l'adoption des bilans moral et financier de 2019.

"Quelques membres ont suggéré que je termine le mandant olympique sans passer par les élections, mais c'est difficile car on est obligé d'appliquer la loi. Le plus important est que les choses rentrent dans l'ordre", a ajouté la même source.

Pour rappel, la FAT a connu une année 2020 compliquée durant laquelle trois présidents se sont succédé pour assurer l'intérim. Il s'agit de Boualem Hadj-Ali, Mohamed Dahmani et Mohamed Lazar.

L'AGO tenue à Alger était une occasion pour certains membres de montrer leur mécontentement sur certains volets, demandant au passage aux membres du Bureau fédéral de trouver des solutions, notamment sur l'aide à apporter aux ligues et clubs, le très peu de compétitions et d'arbitres de chaise et surtout l'"exode" des entraîneurs formés en Algérie vers l'étranger.

"Cette AGO était une occasion pour nous d'aborder plusieurs sujets, que j'estime, nécessaires et importants pour l'amélioration de la situation de notre discipline", a indiqué Amine Hamzaoui, président de la Ligue de Mostagnem de tennis.

Pour sa part, Ramdani El-Houari, patron du club oranais COST2000, a appelé la Fédération à s'atteler sur la situation du tennis à Oran.

Les travaux de l'AGO ont enregistré la présence de 32 membres sur les 43 que compte l'assemblée, sous la supervision de la représentante du ministère de la Jeunesse et des Sports, Sarah Lemgherbi.

Les 30 membres présents ayant le droit de vote (17 meilleurs clubs et 13 ligues) ont adopté d'abord le bilan moral de l'exercice 2019 avec 22 Oui, contre 1 Non et 2 abstentions, puis ont validé le bilan financier avec 26 voix pour, 1 contre et 2 abstentions.A noter que certains membres de l'AG ont refusé de voter. L'AG a, par ailleurs, examiné et approuvé à l'unanimité le plan d'action de l'exercice 2020.