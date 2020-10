Algérie: Blida - Extinction de la totalité des incendies déclarés au niveau de l'Atlas Blideen

Blida — Les services de la protection civile de la wilaya de Blida ont réussi à circonscrire et à éteindre tous les foyers d'incendies déclarés au niveau des forêts de la chaîne de l'Atlas Blideen, a-t-on appris, samedi, auprès du chargé de communication de la direction de ce corps constitué.

Selon le lieutenant Adel Zeghimi, de nombreux incendies ont été signalés, vendredi, au niveau des forêts de la chaîne de l'Atlas Blideen, reparties sur les régions d'El Kestel, Djelata, sur la route de Chréa, les "sept Chouhadas" à Sidi El Madani (commune de Chiffa), et Tabrant dans la commune de Bouarfa (à l'Ouest), outre les régions de Boukhrouf et Bouserdina, dans la commune de Hammam Melouane et Sidi El Mahdi, de la commune de Soumaà, à l'Est.

"Les chutes de pluies ont contribué à l'extinction de ces feux", a signalé le lieutenant Adel Zeghimi, qui a indiqué que des vents forts, ont été à l'origine de la propagation des flammes au niveau de ces régions réputées pour leurs reliefs accidentés et difficiles d'accès, a-t-il relevé.

Les opérations d'extinction et de sécurisation des riverains, ont nécessité, a-t-il ajouté, la "mobilisation de la totalité des moyens de la protection civile de Blida, représentés par 185 agents (tous grades confondus), outre d' importants moyens matériels, dont la colonne mobile de lutte anti-incendie de Blida, les unités principales et secondaires de Mouzaia, Ouled Aich, Oued El Alleugue, Bouinane, Bougueura et Larbaa, et les unités de Chiffa, Bab Dzair, Bouàrfa, Soumaà, et Hammam Melouane, soutenues, à l'occasion, par les services de la conservation des forêts de la wilaya.