Algérie: Le parti voix du peuple se veut être une force de propositions

Tlemcen — Le parti voix du peuple (PVP) se veut être une force de propositions afin de contribuer à l'édification et la consécration d'un Etat de droit en Algérie, a souligné, samedi à Tlemcen, son secrétaire général, Lamine Osmani.

S'adressant aux cadres de la région Ouest de son parti réunis à Tlemcen, le responsable du PVP a affirmé que son parti vise à construire une Algérie moderne, déclarant " l'Algérie a besoin de tous ses enfants intègres et compétents et le PVP doit constituer, grâce à l'honnêteté, la compétence de membres et la fidélité aux chouhada, une force de propositions à même de régler des problèmes dans n'importe quel domaine de la vie de la société".

Lamine Osmani a, dans ce sens, mis l'accent sur la nécessité de moraliser l'action politique dans le pays en choisissant les meilleurs hommes et femmes dans le but évident de construire une institution politique qui produit des idées et des solutions, faisant savoir que son parti agréé en 2019 couvre actuellement les 48 wilayas du pays .

Le secrétaire général du Parti voix du peuple a, par ailleurs, indiqué que cette rencontre régionale survient après celles organisées à l'Est et au

Centre du pays dans le cadre des concertations engagées avec les cadres et les adhérents du parti sur certaines questions dont notamment le projet de révision de la Constitution.

Lamine Osmani a souligné que son parti prendra en considération l'avis de la majorité des membres au sujet de la participation ou non au prochain référendum sur le projet de la Constitution partant d'une pratique démocratique adoptée par le PVP.

"Le PVP est un parti fidèle aux valeurs et constantes nationales qui possède un programme de relance économique.

L'Algérie a tous les atouts pour devenir un grand pays, mais le problème réside dans la mauvaise gestion et le choix des hommes", a-t-il encore déclaré, affirmant "nous assumons notre responsabilité en éclairant l'opinion public sur toutes les questions devant construire une Algérie moderne et prospère au côté de toutes les forces vives du pays".