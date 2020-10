Algérie: Coopération énergétique - Attar s'entretient avec les ambassadeurs de la Colombie et du Portugal

Alger — Le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar a reçu, au siège de son ministère à Alger, les ambassadeurs de la Colombie et du Portugal respectivement Diego Felipe Cadena et Luis de Abuquerque Veloso avec lesquels, il a évoqué l'état des relations de coopération bilatérale dans le domaine de l'énergie, a indiqué samedi un communiqué du ministère.

Les entretiens entre le ministre et l'ambassadeur de la Colombie tenus jeudi, ont porté sur le développement des relations de coopération entre les deux pays dans le domaine de l'énergie, qualifiées de "bonnes", note la même source.

A cet effet, M. Attar a relevé les "importantes opportunités et possibilités" qu'offre le secteur de l'énergie dans les domaines des hydrocarbures, de l'électricité et des énergies renouvelable, selon le communiqué.

Pour sa part, l'ambassadeur de la Colombie a exprimé, l'intérêt de son pays de développer des relations de coopération et de partenariat avec l'Algérie et d'échanger les expériences et le savoir-faire entre les entreprises des deux pays dans les domaines énergétiques,

A cet effet, le ministre, a indiqué que le secteur de l'énergie offre plusieurs opportunités de partenariat et d'investissement dans les différents segments notamment les hydrocarbures (amont et aval), l'électricité et la transition énergétique, en invitant les entreprises portugaises à être plus présentes en Algérie et à développer avec les entreprises algériennes des projets de partenariat, mutuellement bénéfique.

Pour sa part l'Ambassadeur portugais qui s'est dit "très satisfait" des relations de coopération entre les deux pays, a exprimé l'intérêt des entreprises portugaises d'investir en Algérie et de développer des partenariats gagnant- gagnant avec les entreprises algériennes dans le domaine de l'énergie, a conclu la même source.