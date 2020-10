Algérie: Le Référendum sur la révision constitutionnelle est une étape fondamentale dans le processus de la réforme politique

Oran — Le secrétaire général (SG) du parti du Front de libération nationale (FLN), M. Baadji Abou El Fadl a affirmé, samedi à Oran, que "le référendum sur le projet de révision de la Constitution le 1er novembre prochain est une étape principale et importante dans le processus de réforme politique dans le pays".

"Nous considérons l'amendement de la Constitution comme étape fondamentale et importante dans le processus de réforme politique dans le pays", a souligné le SG du FLN lors d'une rencontre régionale ayant réuni des cadres et militants du parti, en appelant à un vote positif lors du prochain référendum.

"En dépit d'une tension sur un nombre de questions dans le contenu du projet d'amendement constitutionnel, nous saluons et acceptons la plupart de ce contenu et nous devons donc soutenir cet amendement et voter positivement", a-t-il déclaré, ajoutant "dans les conditions actuelles, nous devons aller de l'avant et ne pas rester au point zéro".

M.Baadji a soutenu que l'amendement constitutionnel apporte de nouveaux axes et principes qui devront opérer une "vraie révolution" dans le cadre de la réforme, en particulier dans le domaine des libertés et des droits, de la séparation des pouvoirs et de la promotion d'organes de grande importance aux rangs d'institutions souveraines par leur constitutionnalisation.

Il a également fait savoir que l'amendement constitutionnel contient des "jalons clairs" pour l'approche politique sur laquelle sera basée la gouvernance dans le pays, saluant la constitutionnalisation de l'autorité électorale "qui aura un grand impact en assurant l'impartialité dans la supervision des échéances électorales".

Il a indiqué que son parti a déjà soumis le contenu du projet de révision de la Constitution au débat et lancera dès le début de la campagne électorale sur le référendum du 1er novembre prochain, des rencontres avec les citoyens pour expliquer les contenus du projet.

Le SG du FLN a abordé de nombreuses questions liées à son parti et aux préoccupations de sa direction, soulignant qu'il aspire poursuivre le processus de réunification de la famille du parti et la restructuration et déplorant en même temps les campagnes menées par des courants politiques et déologiques hostiles aux positions et constantes du FLN.