Algérie: Le Haut commissariat à l'Amazighité publie deux nouveaux ouvrages

Alger — Le Haut commissariat à l'Amazighité (HCA) vient d'éditer deux ouvrages en tamazight (variante de la région d'At uwa, wilaya de Chelef), dans le cadre de son programme éditorial de l'année 2020, a-t-on appris samedi sur son site internet.

Il s'agit du recueil de poésie Awal d Aqeddud de Mahdoud Ouhaoua et d'un conte intitulé Hi?la n yinisi dans le cadre la collection "Tim?ayin", sous la direction de Lyazid Oul?a.Ces deux travaux sont réalisés "grâce au partenariat établi entre le HCA et les associations culturelles Numidya d'Oran et Tifawin de Chlef", précise le HCA.

L'objectif principal de cette collaboration est de préserver le patrimoine oral d'expression amazighe menacée de disparition.

Lire aussi: Littérature et langue amazighes : le concours du Prix du Président de la République sera ouvert la semaine prochaine

Différents titres sont ainsi édités par le HCA dans de nombreuses autres catégories comme les ouvrages scientifiques concernant les travaux des rencontres organisées par ses soins, les études académiques et les consultations et ceux de codification et de collecte des termes amazighs dans leurs différentes variations et de publications littéraires et la catégorie relative à l'enseignement de la langue amazighe et différents dépliants de vulgarisation.

"La coédition avec le Haut commissariat à l'Amazighité a aussi pris un élan appréciable en collaboration avec des maisons d'édition publiques et privées ou avec l'agence Algérie Presse Service", est-il rappelé.