Algérie: Forêt d'El Djebas de Constantine - près de 20 tonnes de déchets collectées

Constantine — Une quantité d'environ 20 tonnes de déchets de plastique et de verre a été collectée samedi dans la forêt d'El Djebas (commune de Constantine) dans le cadre d'une opération de nettoyage.

S'exprimant en marge de cette opération, le chargé de la communication auprès de la direction des forêts de Constantine, Ali Zegrour, a indiqué à l'APS que cette action, menée à l'initiative de l'association de la cité El Djebas, a été supervisée conjointement par la conservation des forêts et la direction de l'environnement en collaboration avec les entreprises de nettoiement et de collecte de déchets.

"Première du genre" dans cette forêt d'El Djebas, cette initiative vise à faire connaître au public cette surface forestière située dans une zone d'ombre en sus de les sensibiliser à la nécessité de préserver le patrimoine sylvicole et de contribuer aux efforts de protection de l'environnement, a expliqué le même responsable.

Cette campagne a nécessité la mobilisation de plus de 60 agents relevant des directions des forêts et de l'environnement ainsi que des services de la commune de Constantine en plus de leurs moyens matériels dont des camions et des tracteurs, a fait savoir la même source, soulignant que les déchets collectés seront détruits dans les centres d'enfouissement techniques (CET) de la wilaya.

De son côté, le président de l'association du développement rural et la promotion des investissements, Badis Filali, a souligné l'importance d'inculquer l'esprit de responsabilité citoyenne et de la préservation de ce patrimoine forestier et touristique.

Récemment, de vastes opérations de nettoyage menées dans la forêt d'El-Baaraouia (commune d'El Khroub), ont abouti à la collecte de plus de 47 tonnes de divers déchets ménagers et inertes, en particulier des bouteilles en verre qui provoquent généralement des incendies dans les forêts pendant les périodes de températures élevées, ont indiqué les services de la conservation des forêts.

La wilaya de Constantine dispose d'une surface forestière de près de 28.074 hectares, soit 12 % de sa superficie globale.