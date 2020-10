Maroc: L'OCK plus que jamais dans de beaux draps

Le FUS de Rabat s'est imposé samedi soir à domicile face au Youssoufia de Berrechid (1-0), en match comptant pour la 28è journée de la Botola Pro D1, alors que le Rapide Oued Zem a conforté ses chances du maintien en D1, grâce à sa victoire face au Difaâ d'El Jadida (1-0).

Les Fussistes, qui espèrent décrocher une place sur le podium dans la dernière ligne droite du championnat, ont arraché, sur leur pelouse, les trois points de la victoire grâce à l'unique but de la rencontre signé Naoufel Zerhouni (70è). A l'issue de cette rencontre, les hommes de Mustapha El Khalfi stagnent à la 4è position du classement avec un total de 46 points, tandis que le Youssoufia de Berrechid demeure dans la zone rouge avec 30 unités. Pour sa part, le Rapide Oued Zem a conforté ses chances de maintien au sein de l'élite à la faveur des trois points arrachés in extremis face au Difaâ d'El Jadida, grâce à un but d'Ibrahim El Bahraoui à six minutes du coup de sifflet final. Grâce à cette victoire, le Rapide se hisse à la dixième position du classement avec 33 points, ex aequo avec la Renaissance de Zemamra qui a fait match nul face à l'Olympique de Khouribga (0-0), ainsi qu'avec l'Olympic de Safi, tenu en échec par l'Ittihad de Tanger (0-0).

Le club du Détroit stagne à la treizième position avec 31 points, tandis que le club de Khouribga, qui compromet sérieusement ses chances de maintien, est avant-dernier avec 28 unités. Dimanche, le Hassania d'Agadir devait reçevoir pour le compte de la 28è journée, le dauphin du championnat national, le Wydad de Casablanca (2è, 52 pts), alors que le choc de la journée devait opposer le leader de la Botola, le Raja de Casablanca (1er, 53 pts) à l'autre prétendant au titre, la Renaissance de Berkane (3è, 50 pts), et ce au Complexe sportif Mohammed V. Officiellement relégué en Botola Pro D2, le Raja de Béni-Mellal devait recevoir, pour sa part, l'AS FAR (6è, 39 pts), tandis que le Mouloudia Oujda (5è, 42 pts) devait croiser le fer en déplacement avec le Moghreb de Tétouan (8è, 34 pts).

Introduction de la ligne de hors-jeu virtuelle en Botola Pro D1

La technique de l'Assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) en championnat national sera dotée de la ligne de hors-jeu virtuelle, a indiqué samedi la Fédération Royale marocaine de football (FRMF). Cette ligne de hors-jeu virtuelle devait être appliquée pour la première fois au Maroc dès la 28ème journée de la Botola Pro D1, disputée samedi et dimanche, a souligné la FRMF dans un communiqué publié sur son site internet. La même source a fait savoir que 21 arbitres et autant d'arbitres assistants ont été formés, dans ce sens, sous la supervision d'un expert international. Par ailleurs, la FRMF a organisé en fin de semaine une session de formation à la technique de la VAR au profit des arbitres et arbitres assistants et consacrée aux cas de hors-jeu. Un total de quarante-deux (42) arbitres (21 arbitres et 21 arbitres assistants) prennent part à ce stage de formation initié à Rabat sous la supervision de la FIFA.

Botola Pro D2

Voici le programme de la 29ème journée de la Botola Pro D2 de football, qui aura lieu lundi à 16h00 :

RAC-TAS

KAC-IZK

WAF-CJBG

JSS-ASS

CRA-CAK

WST-OD

KACM-MAS

SCCM-USK