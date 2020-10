Ile Maurice: Viande périmée - 28 310 kilos auraient pu finir dans nos assiettes...

Ils ont été pris la main dans le sac. La compagnie Asmak Co Ltd, spécialisée dans l'importation de viande, a reçu la visite surprise des officiers du Central CID et du ministère de la Santé le mardi 29 septembre.

Ces derniers, ont découvert, dans six chambres froides et 23 conteneurs frigorifiés, de la viande périmée, que les employés plaçaient dans des boîtes, en changeant la date d'expiration avant d'aller la livrer à des clients. En tout 28,310 kilos de viande - du bœuf, du mouton, de l'agneau, du poulet - ont été saisis. Date de péremption : 2019... Pays de provenance : l'Inde.

«Nous avons l'habitude d'effectuer des descentes et de tomber sur des commerçants qui vendent de la viande périmée. Mais tout le temps c'était en petite quantité. 28,310 kilos, on n'a jamais vu ça. C'est grave», lâche Prem Boolaky, directeur de la Public Health and Food Safety Unit au ministère de la Santé.

À ce jour, tous les conteneurs et boîtes ont été scellés. Des échantillons ont été envoyés pour des analyses et le tout sera récupéré pour être détruit durant la semaine à venir. Par ailleurs, cela fait des mois déjà qu'Asmak Co Ltd est dans le collimateur de la police suivant des informations obtenues par plusieurs sources. On explique que cette opération policière a été dûment préparée afin de prendre les coupables en flagrant délit. Les coupables risquent qui plus est une peine de prison très lourde.

Le plus inquiétant, c'est qu'Asmak Co Ltd est considérée comme l'un des plus gros importateurs de produits frigorifiés à Maurice et son carnet d'adresse est bien rempli. Dans les «delivery notes», plusieurs des quelque 3 000 commerçants, à travers toute l'île, ont été livrés avant la saisie. «Les officiers des 13 bureaux sanitaires travaillent tous sur ce dossier. Ils sont en train de retracer les commerçants qui ont acheté cette viande depuis mercredi. Les cargaisons seront toutes saisies», rassure Prem Boolaky.

D'ajouter que tous les médecins à travers le pays doivent informer le ministère de la Santé s'ils rencontrent des patients souffrant d'empoisonnement à la viande. Nous avons tenté de joindre le directeur d'Asmak Co Ltd mais nos appels sont restés vains.

En attendant, le Dr Saahir Ramputh, médecin généraliste, rappelle que ceux qui consomment de la viande périmée risquent une intoxication alimentaire, qui peut se manifester par de la fièvre, des vomissements, de la diarrhée et des courbatures, entre autres symptômes.