Egypte: EgyptAir organise lundi 34 vols pour transporter 3700 passagers

La compagnie aérienne "EgyptAir" organisera, ce lundi, 34 vols pour transporter environ 3700 passagers.

Un vol doit décoller vers chacune des villes suivantes: Paris, Londres, Milan, Istanbul, Nairobi, Khartoum, Mascate, Abou Dhabi, Sharjah, Beyrouth, Manama, Juba et Médine, alors que trois vols seront opérés vers Dubaï et Riyad et deux vols vers Al Qasim et Dammam.

La compagnie organisera également six vols domestiques (deux vols vers Hurghada et Charm El-Cheikh et un autre vers Assouan et Louxor), selon un communiqué publié, dimanche, par la compagnie.