Egypte: Rania El-Machat souligne l'importance des réformes structurelles dans la réalisation d'un redressement économique durable

La ministre de la Coopération internationale, Rania El-Machat, également gouverneur de l'Egypte auprès du groupe de la Banque Mondiale (BM), a souligné l'importance des réformes structurelles dans la réalisation d'un redressement économique, qui se caractérise par la flexibilité et la durabilité et est capable de faire face aux chocs futurs, insistant sur le succès du gouvernement égyptien dans la mise en place d'un programme de réforme économique ambitieux pendant la période de 2016 à 2018, qui le permet à traiter avec la crise de Covid-19 et à renforcer les plans de développement.

Mme El-Machatt a tenu ces propos lors de sa participation à la séance virtuelle de haut niveau organisée par la Banque mondiale sur l'importance des données et de la transparence dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord et la lutte contre le coronavirus, en présence de la vice-présidente et économiste en chef de la banque mondiale, Carmen Reinhart et du vice-président de la Banque mondiale pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord Farid Belhadj, ainsi que des orateurs de l'université Johns Hopkins, de l'Association internationale pour les statistiques officielles, du ministre jordanien de la coopération internationale et du ministre djiboutien de l'économie et des finances.

Mme Reinhart a indiqué que la situation économique mondiale était confrontée à de grands défis dont leurs effets avaient dépassé ceux de la crise financière mondiale survenue en 2008, et que les répercussions économique persistaient encore, faisant état du rôle que joue le groupe de la banque mondiale dans la réalisation de la coopération multilatérale pour renforcer la croissance économique et aider à sortir de la crise actuelle.

M. Belhadj a, pour sa part, affirmé l'importance de la transparence pour sauver les sociétés, faisant savoir que les informations précises et la collecte des données garantissaient la réponse rapide et efficace des institutions internationales et des gouvernements aux crises et aux défis.