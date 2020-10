Ile Maurice: Deal Liverpool-MTPA - Bruneau Laurette demande à la police de saisir le portable de Nilen Vencadasmy

Partagez cet article

Le gouvernement de Pravind Jugnauth n'en a pas fini de voir de toutes les couleurs avec cet activiste qui décidément n'a pas froid aux yeux. Ainsi, après notre Une du jeudi 1er octobre (Rs 400 millions pour un peu de pub), Bruneau Laurette demande au Central Criminal Investigation Department (CCID) d'enquêter sur une possible entente délictueuse en faveur du club de football anglais, Liverpool (LFC), pour un montant d'environ Rs 381 millions.

Accompagné de son avocat, Me Sanjeev Teeluckdharry, l'activiste s'est donc rendu aux Casernes centrales, vendredi 2 octobre. Dans sa déposition, Bruneau Laurette cite le chairman de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), Nilen Vencadasmy, les autres membres du board et le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, qui auraient, selon lui, comploté pour escroquer (defraud) les contribuables, dont lui-même Bruneau Laurette, de cette somme. Outre de constituer un crime, dit-il, ce contrat signé entre la MTPA et le LFC constitue un acte répréhensible et déraisonnable de gaspillage de fonds publics à un moment où la population souffre financièrement des effets du Covid-19 et du confinement. Il rappelle aussi que des citoyens sont sans travail et d'autres sans abri et jetés à la rue.

L'activiste demande ainsi à la police d'ouvrir une enquête et de saisir immédiatement tous les documents y relatifs ainsi que les téléphones portables de Nilen Vencadasmy et autres protagonistes de cette affaire. De plus, il requiert que leurs correspondances par courriel soient consultées au plus vite et que les mouvements de fonds sur les comptes en banque de ces derniers et de leurs proches soient analysés. Il prévient que, si ces mesures ne sont pas prises et que l'enquête ne démarre pas dans un délai d'un mois, il engagera une poursuite privée (private prosecution). Il compte également citer comme témoins le secrétaire financier, le secrétaire permanent du ministère des Finances et le directeur des publications de l'express, Nad Sivaramen.

Pour rappel, dans son édition de jeudi dernier, l'express faisait état du contrat de sponsoring de LFC, qui est loin d'être un partenariat comme le clamait Pravind Jugnauth. En vertu dudit contrat, la MTPA est tenue de payer Rs 381 millions, dont Rs 78 millions ont déjà été réglées à LFC. En retour, le club de foot anglais s'engage pendant trois ans à faire la pub de Maurice comme destination touristique grâce à l'affichage de deux petites minutes de pub pendant un match des Reds.

Beaucoup d'interrogations ont surgi sur le montant et le timing de ce deal conclu en catimini en juillet, alors que les matchs se jouent à huis clos en Angleterre et que beaucoup de frontières demeurent closes. Les conditions des six ou huit tickets gratuits et 20 T-Shirts offerts par LFC ont aussi choqué les internautes. Alors que notre marché touristique principal se situe en Europe, en France notamment, la pub au coût de 381 millions ne serait visible qu'à Anfield Road. Tous les frais liés aux photos à être prises avec les joueurs et dirigeants de LFC seront à la charge de la MTPA. Le contrat est actuellement décortiqué par des hommes de loi pour y déceler d'autres surprises.