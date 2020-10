Algérie: Festival Mongorno du film de montagne - Le PND remporte le 2e prix

Tizi-Ouzou — Le parc national du Djurdjura (PND), a remporté le deuxième prix à la 1ère édition du Festival Mongorno du film de montagne, a indiqué samedi le chargé de communication de cette institution, le conservateur principal des forêts Ahmed Alileche.

Le PND, a participé au concours en ligne de la première édition de ce festival organisé par l'Office du tourisme de Médéa sous le haut patronage des ministres du Tourisme et de l'Artisanat et du Travail familial et de l'Environnement, avec un documentaire de 16 mn, mettant en valeur la diversité et la richesse environnementale et socioculturelle de ce parc, a précisé la même source à l'APS.

La fragilité de cet écosystème de montagne, menacé par une surfréquentation, la pollution causée par les déchets laissés sur place par des randonneurs et des campeurs, la surexploitation de ses ressources hydriques, le surpâturage, et la nécessité de la préservation pour le léguer aux générations futures, a été également mise en exergue dans ce film.

Pour le Parc National de Djurdjura, "ce rendez-vous a été une occasion pour montrer les trésors cachés du Djurdjura qui est un orobiome (écosystème de montagne) et la nécessité de promouvoir ses valeurs patrimoniales dans le cadre du développement durable", a-t-on indiqué.

Le prix du jury a été accordé à "Kouat el aazima, power of will" d'Ishak Lafani et celui du public au court métrage "Rekoub Edarradja" ou "Cycling" de Samir Djebari, ont ajouté les initiateurs de ce festival placé sous le slogan "Pour la promotion du tourisme de montagne en Algérie" organisé du 24 au 27 septembre dernier à Médéa.