Algérie: Référendum sur la révision constitutionnelle - L'Initiative forces nationales de réforme appelle à "une large participation"

Alger — L"'initiative des forces nationales de la réforme" a appelé, samedi, les citoyens à "une large participation" au référendum du 1er novembre 2020 sur le projet de révision constitutionnelle.

Dans un communiqué qui a couronné la réunion des chefs de partis et des compétences composants l'Initiative forces nationales de la réforme, cette dernière a appelé le peuple algérien à "participer largement au prochain référendum et à exprimer la volonté réelle et libre du citoyen" et ce en consécration du principe de la "souveraineté du peuple dans ses choix", soulignant que les changements introduits dans la mouture "représentent une réponse à une partie des propositions de l'Initiative".

L'Initiative a également appelé l'ensemble des partis, organisations et compétences au "respect mutuel dans l'expression des positions à partir de la Constitution et ce au service de l'intérêt national à même de promouvoir l'acte politique et sociétal et la concurrence loyale dans la scène nationale".

Par ailleurs, l'Initiative s'est félicitée "du retour à la légitimité du peuple qui est la source du pouvoir", mettant l'accent sur la nécessité de protéger le choix libre du citoyen dans toutes les échéances aussi bien en ce qui concerne le référendum sur la révision constitutionnelle qui représente "l'acte collectif qui régit la relation entre le citoyen et le pouvoir", que des élections qui rétablissent les institutions et expriment la véritable volonté du peuple".

Elle a également mis en avant la poursuite de l'action commune entre toutes ses composantes, ajoutant qu'il a été décidé que "chaque composante ou compétence nationale doit prendre sa position du vote en revenant à ses structures ou conformément à sa conviction".