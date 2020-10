Soudan: Al-Burhan rencontre Salva Kiir

Juba — Le président du Conseil de souveraineté de transition, le lieutenant-général Abdul Fattah Al-Burhan, s'est réuni samedi soir à Juba, capitale du Soudan du Sud avec le président du pays le lieutenant-général Salva Kiir Mayardit.

Al-Burhan a exprimé les remerciements et l'appréciation du gouvernement et du peuple du Soudan pour les efforts que lui et son pays ont faits pour parvenir à la paix au Soudan.

Il a également salué l'équipe de médiation qui a joué un grand rôle et a déployé des efforts inlassables pour l'accord de paix signe à Juba, adressant l'invitation au Président Salva Kiir à se rendre au Soudan pour célébrer avec le peuple soudanais l'accord de paix à Khartoum.

Pour sa part, le Président de la République du Soudan du Sud a exprimé sa joie de parvenir à la paix au Soudan, ajoutant que la paix et la stabilité au Soudan sont considérées comme la paix et la stabilité pour son pays et que ce qui a été réalisé est dans l'intérêt des deux peuples frères.