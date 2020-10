Soudan: Qatar affirme son soutien à l'accord et appelle les non-signataires à rejoindre le processus

Juba — Le Ministre d'État aux affaires étrangères de l'État du Qatar, chef de la délégation de son pays, Sultan bin Saad Al-Muraikhi a pris la parole lors de la cérémonie de signature finale de l'accord de paix à Juba et a transmis à l'État du Soudan du Sud et aux parties signataires de l'accord de paix, les salutations de Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar, et les vœux de succès du gouvernement et du peuple de l'État du Qatar.

Il a exprimé les remerciements de l'État du Qatar à la République du Soudan du Sud et au Président Salva Kiir Mayardit, pour leur parrainage de ces négociations, ainsi qu'à la délégation de négociation et au comité de médiation pour leur patience et sagesse, qui ont conduit à ce moment historique.

Il a souligné que l'État du Qatar n'était pas loin du dossier de la paix au Soudan, car il parrainait une expérience similaire, représentée par l'Accord de Doha pour la paix au Darfour, qui a réuni toutes les parties prenantes en mai 2011 entre le gouvernement du Soudan et les mouvements armés, après une longue et difficile période de négociation avec toutes les parties concernées afin de mettre fin au conflit au Darfour.

Sultan a affirmé l'engagement de son pays à soutenir cet accord et le processus de paix dans son ensemble au Soudan frère, appelant les factions qui n'ont pas encore participé et n'ont pas participé au processus de paix à se joindre à la paix pour assurer la sécurité, la stabilité, le développement et la prospérité pour le Soudan et son peuple.