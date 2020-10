Cameroun: Suivi de l'accord de défense Cameroun-Guinée équatoriale - Kye-Ossi accueille la prochaine concertation

Experts militaires et civils équato-guinéens et camerounais se sont séparés vendredi dernier à Ebibeyin après deux jours d'échanges sur la mise en œuvre du texte signé récemment entre les deux pays.

Deux actes forts ont marqué la clôture de la première session du Comité technique de suivi de l'accord de défense et de sécurité vendredi dernier à Ebibeyin en Guinée équatoriale. Dans la salle des conférences d'Ebibeyin, le général de division Lamberto Nguema Micha, chef d'état-major général des forces armées et des corps de la sécurité d'Etat et le général de brigade Simon Ezo'o Mvondo, commandant la première région militaire interarmées procèdent à la signature et à l'échange du document final des travaux. Les deux chefs de délégation réitèrent chacun l'engagement de son pays à concrétiser les clauses de l'accord de coopération en matière de défense et de sécurité signé le 21 juillet dernier à Malabo entre le Cameroun et la Guinée équatoriale.

La prochaine rencontre dont la date sera fixée d'accord parties est prévue à Kye-ossi, la ville camerounaise aux trois frontières. Et en guise de galop d'essai, les participants aux travaux d'Ebibeyin, se sont déportés, après la phase protocolaire de clôture dans cette ville située juste en face pour un happy-end. Les autorités administratives locales conduites par le préfet Bouba Haman du département de la Vallée du Ntem se sont jointes à la délégation camerounaise pour accueillir les plénipotentiaires équato-guinéens. Dans une ambiance empreinte de convivialité et de fraternité, les deux parties ont levé leurs verres pour magnifier la nouvelle dynamique de la coopération qui s'amorce ainsi entre Yaoundé et Malabo.

La rencontre d'Ebibeyin constitue la première d'une série de trois visant à proposer des mesures concrètes en vue d'une application harmonisée et concertée du texte signé à Malabo. Il s'agit pour les experts militaires et civils des deux pays de trouver des mesures de décrispation pour un rétablissement des mesures de confiance. La visite d'une dizaine de couloirs d'infiltration des contrebandiers le long de la frontière terrestre au cours de cette session a permis de mieux appréhender les causes de certaines tensions et incompréhensions entre les deux pays voisins.

Les autorités des deux pays appuyées par leurs forces de défense et de sécurité vont ainsi désormais coaliser pour venir à bout des maux et des pratiques qui entravent la libre circulation des personnes et des biens entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. L'objectif à terme est de rendre cet instrument juridique pratique et bénéfique aux populations des deux pays. C'est pourquoi, l'ouverture de la frontière fermée depuis bientôt un an constitue la grosse attente. Ce blocage est lourd de conséquences pour les opérateurs économiques en particulier et des populations en général des deux pays. Pour le Cameroun, locomotive de l'économie de la Cemac, il n'est pas question de perdre aucun espace dans sa zone de rayonnement sous régionale. D'où la caution et l'implication personnelle du président de la République, Paul Biya dans la conduite et l'aboutissement de ce processus.

La délégation camerounaise à Ebibeyin était composée de l'ambassadeur sortant du Cameroun en Guinée équatoriale, Lazare Mpouel Bala, du général de brigade Housseini Djibo, commandant la première région de gendarmerie, des experts militaires et civils venant des ministères de la Défense, des Relations extérieures et de l'Administration territoriale.