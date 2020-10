Cote d'Ivoire: Désobéissance civile au Félicia/Guikahué - ''Ce n'est pas une affaire de venir matin et partir, tu viens tu vas plus!""

Maurice Kacou Guikahué, Secrétaire exécutif du Pdci-Rda, lors d'une séance de travail au siège du parti à Cocody avec le personnel politique du district d'Abidjan le samedi 3 octobre 2020, s'est prononcé sur le meeting prévu au stade Félix Houphouët Boigny au Plateau le 10 octobre 2020 dans le cadre de la mise en œuvre de la désobéissance civile.

« Nous devons exécuter le mot d'ordre de désobéissance civile pour que les conditions acceptables d'élection soient prises et mises en place avec le retrait de la candidature de M Alassane Ouattara.

Nous allons au stade Houphouët Boigny le samedi 10 Octobre 2020 pour dire au monde entier que la Côte d'Ivoire n'est pas d'accord avec la candidature du 3ème mandat d'Alassane Ouattara, pour dire au monde entier que les exilés doivent rentrer, et que Gbagbo et Soro Guillaume doivent être sur la liste électorale. Ils leur appartiendra de dire s'ils sont candidats ou non.

Nous, on ne construira pas de podium. On s'en va envahir le terrain. Nous allons mettre 100 000 mille chaises sur la pelouse de telle sorte que de la tribune on ne voit que des cheveux, on ne veut même pas voir une herbe verte sur le stade.

Nous allons mettre 150 000 mille personnes dans le stade. On doit se lever. Quand on va finir, personne n'osera plus aller au stade Félix Houphouët Boigny pour faire meeting. Donc c'est un défi que je vous lance.

Nous devons être nombreux et envahir tout le stade pour montrer au monde que ceux qui ne sont pas pour le 3ème mandat sont plus nombreux que les quelques uns qui sont pour un 3ème mandat pour les raisons qui leurs sont propres.

Ce sont des actions pacifiques et non violentes que nous allons exécuter jusqu'à la satisfaction totale de nos exigences. Ce n'est pas une affaire de venir matin et partir, tu viens, tu vas plus, préparez-vous », a t-il dit .