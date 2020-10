Cote d'Ivoire: 125 femmes de 12 ministères et institutions en récréation au Domaine Bini

Pour la 4e année consécutive, la Direction des Loisirs du Ministère éponyme, a organisé sa Journée ludique dédiée à la gent féminine, en mode écotourisme.

Elles étaient 55 du Ministère du Tourisme et des Loisirs, et 70 autres de 7 Ministères différents, entreprises et associations religieuses et laïques, les femmes qui ont pris part à l'excursion organisée, le samedi 3 octobre, par la Direction des Loisirs du Ministère du Tourisme et des Loisirs. Et ce, dans le cadre de la 4e Journée des loisirs dédiée aux femmes initiée par ladite administration.

Un jamboree qui s'inscrit dans le cadre de sa mission de « promouvoir les loisirs pour tous et en vue de l'épanouissement de toutes les couches sociales ».

Conformément à la directive du Ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a précisé à l'entame de ce trip, Dr Emmanuel Gala Bi, Directeur des Loisirs, qui le représentait.

C'est donc le Domaine Bini, à une cinquantaine de kilomètres d'Abidjan (autoroute du Nord), qui a été le théâtre de cet acte 4.

Avant de préciser que l'organisation de l'activité émane d'un constat : « En effet, trop souvent occupées par des tâches ménagères, professionnelles et sociales, les femmes disposent de très peu de temps libre pour leur divertissement, voire leur épanouissement personnel.

A titre d'exemple, Marie-Agnès Barrère-Maurisson (2002) affirme que « les femmes consacrent 19h37mn par semaine à leurs enfants, temps auquel il faut ajouter 15h03 de tâches ménagères. Si les hommes passent souvent plus de temps au bureau, ils disposent tout de même de plus de loisirs...».

Au final, cette journée d'évasion ludique, à un saut de puce d'Abidjan (environ une demi-heure de route), le Domaine Bini, a été une expérience enrichissante, un véritable bol d'air frais, une cure de jouvence pour ces dames.

Avec pour incidence recherchée : de sensibiliser les femmes sur les bienfaits des loisirs, leur inculquer les opportunités de loisirs et de l'écotourisme ; créer un cadre d'échanges et d'amitié entre elles autour des loisirs; leur proposer une gamme variée de loisirs adaptés (randonnée pédestre, jeux traditionnels (awalé, ludo...), tyrolienne, bain d'argile...).

Sous la férule de son propriétaire, Jean-Marc Bini, les excursionnistes ont fait une immersion dans ce fabuleux domaine-mosaïque à la végétation riche et diversifiée, semé de forêt primaire, de plants de cacaos, d'hévéas, papayers et autres plantes et arbres variés. Avec à la clé, la reconnexion avec une tradition africaine naturellement écologique.

Au menu, une randonnée verte avec une initiation aux petits secrets de l'écosystème environnant : comment poussent les cocotiers ; pourquoi les hévéas sont penchés ; le circuit du cacao, de la cabosse au chocolat ; l'agriculture de subsistance à travers les champs de manioc, aubergines et autres parsemant la parcelle, etc., etc.

Retour au camp pour le déjeuner buffet composé à 90 % d'ingrédients produits dans un rayon de 5 km par les villageois des environs, également associés au projet, que l'on mange sans assiette ni couverts, dans des feuilles d'attiéké ou de bananier et des » taliers », ces récipients traditionnels en terre cuite.

Toutes choses qui cadrent avec le thème de la Journée mondiale du tourisme (JMT) 2020 : « Tourisme et développement rural ».

Le nec plus ultra, c'est sans doute l'étape du spa nature, avec bain d'argile pure blanche, verte ou rose, assisté de l'une des « Miss Argile » du domaine qui prodigue un massage relaxant. Avec le rinçage s'effectue dans un ruisseau naturel aménagé à proximité du « spa ».

Mais pour les moins aventurières, d'autres activités étaient également au menu : jeux de société traditionnels comme l'awalé ou le ludo, randonnées en VTT à travers le domaine, volley « boueux », tir au lance-pierre, observation des oiseaux et autres animaux vivant en liberté sur le site...

Faut-il le préciser, les éditions passées ont regroupé chacune deux cents (200) participantes et se sont déroulées respectivement à Jacqueville (2017), Adiaké (2018) et Abengourou (2019), en marge de la fête des mères.