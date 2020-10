Angola: Le pays plaide pour le renforcement du rôle des femmes dans la lutte contre le Covid-19

New York — L'urgence pour les pays de travailler ensemble pour améliorer le rôle et la participation des femmes dans la résolution de la crise provoquée par le Covid-19, dans la construction de la cohésion sociale et dans le renforcement des sociétés de paix et de développement durable a été défendue vendredi, à New York, par l'Angola.

Dans une intervention lors de la réunion du Réseau des femmes leaders africaines (AWLN), la représentante permanente de l'Angola auprès des Nations Unies, l'ambassadrice Maria de Jesus Ferreira, a admis que la crise annule de nombreux progrès liés à l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles.

Elle a affirmé que cette situation avait des conséquences sur la stabilité politique et la consolidation de la paix dans de nombreuses régions et accentuait la vulnérabilité des femmes au chômage, à l'exclusion numérique, à la violence sexiste et à l'exclusion de la gouvernance.

La diplomate a souligné que, malgré les mesures prises par le gouvernement pour contenir la propagation du virus, l'Angola a, à ce jour, enregistré 5 211 cas positifs de Covid-19, 189 décès, 2 215 guéris et 2 807 actifs.

Parmi les actions de l'Exécutif, elle a souligné l'état d'urgence décrété par le Président de la République, João Lourenço, pour confiner chez eux le plus de personnes possible, en particulier les femmes, les enfants et les citoyens en danger de santé, afin de réduire les risque de contagion.

D'autres initiatives comprennent la création d'une commission multisectorielle de prévention et de lutte contre la pandémie, la mise en place d'un plan d'urgence national et le décret sur la situation de calamité publique, actuellement en vigueur dans le pays, a rappelé l'ambassadrice.

La réunion de l'AWLN a discuté des moyens d'améliorer le rôle de la classe féminine dans la gouvernance et le leadership dans les réponses au Covid-19 et promouvant ainsi leur autonomisation politique et économique, ainsi qu'augmentant les perspectives de réussite des filles et des adolescents.

Le Réseau des femmes leaders africaines a été lancé au siège des Nations Unies le 2 juin 2017 et est une initiative de l'Union africaine - qui avait à l'époque comme observateur permanent auprès de l'ONU l'actuel ministre angolais des Relations Extérieures, Téte António, et de l'ONU Femmes.

L'initiative vise à renforcer l'implication des femmes leaders africaines dans la prise de décision en Afrique et leur offrir ainsi une plus grande inclusion dans les questions politiques et dans d'autres domaines de la société.