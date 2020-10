Angola: Le commandant général veut la police plus proche du citoyen

Caxito (Angola) — Le commandant général de la Police nationale, Paulo de Almeida, a exhorté samedi, dans la province de Bengo, les forces de défense et de sécurité à la haute responsabilité devant la société afin que le citoyen puisse se sentir bien, confiant et plus proche de la police.

Selon le commandant général de la PN, cette relation avec le citoyen doit être plus fructueuse afin que la police puisse avoir une large couverture et jouer un rôle crucial dans la prévention des crimes.

«Il est impensable pour la police d'assurer une couverture sur tout le territoire national, ce n'est pas possible», a déclaré Paulo de Almeida, «après avoir rencontré entre deux et quatre policiers dans certaines communes et municipalités de la province de Bengo, qui ont une population d'environ 80 mille habitants».

D'autre part, il a dit que la province de Bengo sert de plate-forme à certains actes criminels d'éléments poursuivis par les autorités de police de Luanda, qui se réfugient dans cette région.

À cet égard, le commandant général a déclaré que la police de la province de Bengo avait d'énormes responsabilités pour améliorer les mécanismes de contrôle et de sécurité, afin que les éléments nuisibles n'utilisent pas cette région pour commettre des actes marginaux.

À cet effet, il a indiqué qu'il était nécessaire que le personnel soit plus disponible et dévoué à s'acquitter de manière plus responsable de ses tâches de lutte active contre la criminalité et l'immigration illégale.

La visite du commandant général a également servi à montrer sa solidarité avec l'état-major de Bengo, qui pendant la période du covid-19 a fait preuve d'un esprit d'altruisme, de mission et de patriotisme, surtout dans l'accomplissement des mesures préventives et la lutte contre cette pandémie, ainsi que le chapitre de sécurité et d'ordre public.

Pendant son séjour à Bengo, le commandant général de la police nationale, le commissaire général, Paulo de Almeida, a promu 423 membres de la corporation de la société de Bengo aux grades d'inspecteurs en chef, de premier, deuxième sous-chefs et d'agent de seconde classe.

Il a livré du matériel de biosécurité et du matériel informatique au commandement provincial.

Le responsable a également constaté le fonctionnement du commandement municipal d'Ambriz et de Nambuangongo, ainsi que maintenu une réunion de courtoisie avec le gouverneur provincial par intérim de Bengo, Agostinho da Silva, et a rencontré des membres du Conseil consultatif de la Police dans la région.