Angola: D1 - Le championnat 2020/21 aurait commencé officiellement samedi

Luanda — La 43ème édition du Championnat National de Football de première division "Girabola 2020/21", face à la pandémie du Covid-19, devrait débuter samedi, selon la Fédération angolaise de la discipline.

Conditionné par l'évolution de la situation épidémiologique dans le pays, l'instance dirigeante a défini samedi 9 octobre comme date probable du démarrage de la compétition, dont le tirage au sort récemment effectué a dicté pour la 1ère journée le «derby» rimeiro d'Agosto / Interclube. Le classico Primeiro d'Agosto / Petro de Luanda, les clubs les plus titrés de la compétition, n'aura lieu qu'à la 9ème journée.

Depuis la première édition en 1979, la compétition n'a jamais été aussi précaire, même en période de conflit armé, alors qu'elle était à juste titre (et est toujours) considérée comme un facteur d'unité nationale.

Le maximum qui s'est produit à ce stade, notamment dans les éditions de 1993 et ??1994, a été la réduction du nombre d'équipes de 14 à 12, en raison de la non-participation de représentants de la province de Huambo.

En fait, quand le ballon roule dans différents stades du pays, les Angolais s'unissent, stérilisent leurs émotions et vivent la plus grande fête du football national, et peut-être du sport angolais. Les manifestations de joie résonnent de Cabinda à Cunene et atteignent la diaspora.

Aujourd'hui, en raison de la maladie, découverte en décembre 2019, en Chine, et qu'en mars dernier il y a eu les premiers cas en Angola, le sentiment est qu'il n'y aura aucune preuve, pour les sceptiques. Les plus optimistes, en revanche, espèrent une plus grande maîtrise de la situation et que le championnat reprenne.

Mais dans la pratique, il est peu probable que le championnat ait lieu, surtout dans le système de contentieux actuel (tous contre tous en deux tours), si le gouvernement n'assume pas les tests de Covid -19, au vu des difficultés financières auxquelles la plupart de clubs sont confrontés.

Avec la situation de crise financière mondiale, aggravée par la pandémie, seuls quatre équipes seraient finalement en mesure de disputer l'épreuve avec l'augmentation des coûts, notamment Primeiro d'Agosto (parrainé par les forces armées), Petro de Luanda (Sonangol), Interclube (Police nationale) ) et la Sagrada Esperança da Lunda-Norte (Endiama).

Les associations auront des coûts élevés face à la nécessité de se conformer aux mesures de sécurité, contenues dans le décret présidentiel, sur la prévention et la maîtrise de la pandémie.

Sur le marché international, un test ne coûte pas moins de 80 dollars, tandis que dans une clinique privée de Luanda, il atteint 180 000 AKz.