Angola: Le MED appelle à une collaboration au retour à l'école

Luanda — La ministre de l'Éducation, Luísa Grilo, a demandé, samedi, à Luanda, la collaboration des parents et tuteurs pour un retour en toute sécurité aux cours.

Selon la ministre, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse sur la reprise des classes à partir de ce lundi 05, les parents et tuteurs sont une composante importante du processus d'éducation et d'enseignement et, dans le cas particulier, pour l'accomplissement des règles établies en vue de prévenir et de combattre la pandémie du Covid-19.

Luísa Grilo affirme que s'agissant d'un contexte particulier, de grande vulnérabilité, il est nécessaire que de chacun ait un sens élevé de responsabilité.

Elle a informé qu'un travail minutieux a été fait pour recevoir les élèves en toute sécurité et pour éviter que les enfants ne soient infectés pendant qu'ils sont à l'école.

La ministre a également déclaré que les enfants qui souffrent de diverses pathologies seront exclus de ce retour, en particulier ceux atteints de la maladie de l'anémie facile.

Pour sa part, la ministre de l'Enseignement supérieur, des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation, Maria do Rosário Sambo, a fait appel au sens patriotique, à l'esprit d'équipe et à l'humanisme.

Maria do Rosário Sambo a ajouté que le travail effectué permet aux établissements d'enseignement supérieur de rouvrir dans la normalité, reconnaissant cependant qu'il reste encore quelques «aiguilles» à réparer.

Selon le nouveau calendrier, le 5 octobre reprend les classes d'enseignement universitaire et les classes de transition des 1er et 2e cycles de l'enseignement secondaire (6e, 9e, 12e et 13e classes).

Le 19 octobre, les élèves de 7e, 8e, 10e et 11e année reprennent les cours, tous également du 2e cycle de l'enseignement secondaire, tandis que l'enseignement primaire et le 1er cycle commencent le 26 octobre.

Les classes étant divisées en groupes, dans l'enseignement primaire et le 1er cycle, les cours dureront 2h30, tandis que dans le 2ème cycle de l'enseignement secondaire 3h30 d'heures, sans droit à une pause.

Les données disponibles indiquent que le pays compte deux mille écoles (primaire, 1er et 2ème cycles de l'enseignement secondaire), dont 666 à Luanda, avec un million 500 élèves inscrits.

L'enseignement supérieur compte 57 établissements privés et publics-privés, dans lesquels environ 200 000 étudiants sont inscrits.

En général, le pays contrôle 18229 écoles (avec 97445 salles de classe fonctionnant dans l'enseignement général), avec plus de 10 millions d'élèves du primaire inscrits, 1er et 2e cycles de l'enseignement secondaire.

Le secteur compte 200 000 enseignants.

En termes d'enseignement supérieur, les données soulignent un total de huit universités publiques, sept instituts supérieurs publics et 57 institutions privées et publiques-privées.