Angola: Les élèves retournent à l'école lundi

Luanda — Des milliers d'étudiants universitaires et de classes de transition des 1er et 2e cycles de l'enseignement secondaire reprennent leurs cours ce lundi 5, à travers le pays.

La réouverture des écoles intervient sept mois après la suspension des cours en classe, au vu de la pandémie du Covid-19, qui a déjà infecté 5.370 citoyens en Angola, avec 193 morts.

Les cours reprennent sous de fortes mesures de biosécurité, de manière progressive, pour éviter, au maximum, les cas de contagion d'un nouveau coronavirus.

Dans une première phase, les étudiants universitaires et ceux des 6e, 9e, 12e et 13e reprennent, devant se conformer strictement aux mesures imposées par les autorités sanitaires du pays.

L'utilisation du masque, la mesure de la température, la distanciation sociale et la désinfection des mains font partie de la routine scolaire des élèves.

Le calendrier scolaire prévoit, pour le 19 octobre, le retour des élèves de 7e, 8e, 10e et 11e années, tous également du 2e cycle de l'enseignement secondaire, tandis que l'enseignement primaire et le 1er cycle commencent le 26 octobre.

Les classes étant divisées en groupes, dans l'enseignement primaire et le 1er cycle, les cours dureront 2h30 du matin, tandis que dans le 2ème cycle de l'enseignement secondaire 3h30 d'heures, sans droit à une pause. A cet effet, les établissements scolaires doivent avoir les conditions minimales de biosécurité et de distanciation physique, désinfecter et assurer une ventilation constante dans les salles de classe.

Ils doivent également gérer les déchets selon les règles de biosécurité, y compris la vidange quotidienne des conteneurs à déchets et la mise à disposition de conteneurs désinfectés au début de chaque journée d'activité pédagogique.

Ils sont également orientés pour faire un renouvellement d'air fréquent dans les salles de classe, de préférence avec les fenêtres et les portes ouvertes, en plus de fermer les espaces qui ne sont pas nécessaires pour l'enseignement, tels que les cantines, les cafétérias, les salles de soutien, les salles sociales des étudiants et d'autres tant qu'il y a cette une pandémie.

Une autre mesure obligatoire sera de réduire la capacité de 50 pour cent dans les bibliothèques, les laboratoires et les salles informatiques.

En général, le pays contrôle 18 229 écoles (avec 97 445 salles de classe en fonctionnement dans l'enseignement général), 2 513 du 1er cycle, 1 307 du 2ème cycle de l'enseignement secondaire public et 2 000 écoles.

Les écoles de l'enseignement général (public) accueillent plus de 10 millions d'élèves, tandis que les écoles publiques-privées et privées, dont 666 à Luanda, comptent un million 500 élèves inscrits.

L'enseignement supérieur, quant à lui, compte 8 universités publiques, 7 instituts supérieurs publics, où sont inscrits environ 200 000 étudiants.