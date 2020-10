Angola: Le MPLA à Luanda veut de la rigueur dans l'exécution des projets du PIIM

Luanda — La première secrétaire du MPLA à Luanda, Joana Lina, a recommandé samedi aux militants du parti et aux membres de la communauté d'inspecter les travaux inclus dans le Plan intégré d'intervention dans les municipalités (PIIM).

À Luanda, sont en exécution 183 projets dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'énergie et de l'eau, des infrastructures et de l'assainissement de base sont en cours, entre autres, dont 43 sous la responsabilité du Gouvernorat provincial de Luanda (GPL) et 140 des administrations municipales, avec un budget de 23 milliards de kwanzas.

Joana Lina, qui s'exprimait, dans la municipalité de Belas, lors d'une réunion avec des militants des structures de base, a rappelé que l'initiative de l'Exécutif angolais permet la reprise et la construction de plusieurs infrastructures sociales et la création d'emplois.

Joana Lina, également gouverneure de Luanda, a encore demandé une implication plus active dans les stratégies gouvernementales de lutte contre la pandémie du Covid-19, à travers l'accomplissement rigoureux et la diffusion de mesures de prévention.

Sur le plan politique, elle a exhorté les militants à être de plus en plus forts et unis en vue des prochains défis et à consolider les structures de base.

Ella a jugé impératif que les comités de base du MPLA soient organisés et attentifs aux manœuvres des opposants politiques, fondamentalement sur le plan de la mobilisation de plus de membres.

À son tour, le secrétaire itinérant du MPLA à Luanda, Bento dos Santos «Kangamba», a déclaré que son parti restait de plus en plus fort et consolidé grâce au travail des comités d'action (CAP).

Il a indiqué que, dans le cadre des campagnes menées ces 30 derniers jours dans les quartiers des communes de Cacuaco, Viana, Cazenga et Belas, le parti a intensifié son action de mobilisation, d'évaluation et de sensibilisation, visant à le renforcer face aux prochains défis.

La prochaine journée aura lieu le samedi 9, dans la municipalité de Luanda.