Angola: L'élimination des subventions accroît l'efficacité dans le secteur «Downstream»

Luanda — Le retrait des subventions aux carburants en Angola, mesure reportée depuis des années par le gouvernement, pourrait accroître l'efficacité du secteur de Downstream (raffinage, distribution et commercialisation), a estimé le spécialiste du pétrole et du gaz Patrício Quingongo.

Les subventions permettent de vendre du diesel et de l'essence, respectivement à 135 et 160 kwanzas, des prix plus bas pratiqués sur le marché international, alors qu'au taux de change actuel, le litre serait d'environ 450 à 500 kwanzas, une facture supportée par la Sonangol qui consacre annuellement deux milliards de dollars à ces subventions.

Récemment, le président de la Sonangol, Gaspar Martins, a déclaré à la presse avoir achevé une étude technique visant à éliminer les subventions aux carburants, le gouvernement ayant le dernier mot pour appliquer la mesure.

A ce sujet, qui est à l'ordre du jour du Gouvernement, la ministre des Finances, Vera Daves, a déclaré récemment qu'une «bonne solution» à ce problème serait trouvée.

Interviewé par la Radio Luanda Antenne Commerciale (LAC), sur le sujet, Patrício Quingongo met en évidence trois bénéfices pour l'économie avec l'élimination des subventions aux carburants, à commencer par l'entrée de nouveaux acteurs, qui apporteront compétitivité et efficacité dans le secteur de la distribution.

L'expert ajoute qu'avec la fin des subventions aux carburants, les nouveaux opérateurs pourront entrer dans le secteur de l'importation et de la distribution de carburant et les plaintes récurrentes selon lesquelles l'Est n'a pas de carburant pourraient prendre fin.

«Aujourd'hui le secteur subit de nombreuses contraintes car la Sonangol est le seul importateur de produits raffinés et quand il y a des problèmes, le pays s'arrête, comme cela s'est produit en avril 2019. Mais si nous avons plusieurs importateurs, comme Pumangol et Sonangalp, nous aurons deux ou plus de sources d'entrée de carburant et nous réduirons à zéro le problème des importations de carburant », a-t-il observé.

Le deuxième aspect cité par Patrício Quingongo concerne la pérennité de la Sonangol elle-même, puisque continuer à assumer le fardeau des subventions de deux milliards de dollars par an, l'entreprise ne sera pas rentable.

«L'autre problème, c'est la Sonangol elle-même, les deux milliards de dollars dont elle dispose par an avec la subvention du carburant limitent sa croissance, aujourd'hui nous appelons la responsabilité de cesser d'avoir ces problèmes, nous ne pouvons pas placer le fardeau de l'USD 2 milliards dans une entreprise que l'on veut rentable. Si nous voulons voir l'entreprise grandir, nous devons supprimer ce fardeau. Si nous voulons avoir un pays en croissance avec une économie diversifiée, notre point de départ est la Sonangol. Il n'y a pas d'autre moyen », a-t-il prévenu. Le troisième facteur identifié comme bénéfique pour l'économie du pays, avec le retrait des subventions aux carburants, est lié à l'attraction des investissements dans les raffineries, les centres de stockage et les stations de distribution.

Pour Patrício Quingongo, avec les prix actuels de 135 kwanzas pour le diesel et 160 kwanzas pour l'essence, personne ne vient investir dans le pays dans ce segment, d'où la nécessité de changer la donne, avec la suppression des subventions.

«Avec les prix actuels, il n'y a pas d'acteurs pour investir dans downstream, la production, la commercialisation et la distribution de carburants, et même les raffineries qui devaient venir investir ici. Parce que nous avons l'intention d'investir dans trois raffineries et aux prix actuels, cela met une limite. Placez des milliards de dollars et ensuite fixez un prix inférieur au prix de vente et aux coûts de production », a souligné l'expert.

Concernant l'impact socio-économique qu'il apportera sur la vie des familles et des entreprises, Patrício Quingongo dit que le moment n'est pas idéal, en raison de la crise exacerbée par la pandémie du Covid-19, suggérant à cet effet une étude sur l'impact négatif qu'aura le retrait de la subvention, dans l'économie et chez le citoyen, pour aider l'Exécutif, à savoir où agir en premier avant de mettre en œuvre la mesure, dans le cadre des réformes en cours.

"Il ne sert à rien de supprimer la subvention et le secteur continue de fonctionner comme il le fait", a-t-il suggéré.

L'Angola, le deuxième producteur en Afrique subsaharienne, avec une production quotidienne de 1,2 million de barils de pétrole par jour, derrière le Nigéria (1,7 million), ne possède qu'une seule raffinerie (Luanda), construite en 1955, qui ne satisfait que 20% de ses besoins, le déficit de 80% étant couvert par les importations.

Pour répondre aux besoins du pays, la Sonangol a importé en 2019 2,9 millions de tonnes de produits pétroliers, soit une augmentation de 6% par rapport à 2018.

Pour changer cette situation de dépendance extérieure, deux nouveaux projets de raffinerie sont en cours, l'un à Lobito (Benguela) avec une capacité de traitement de 200 mille barils / jour et un autre à Cabinda, qui pourra traiter 60 mille barils / jour.

Quant à la raffinerie de Luanda, dont la capacité est réduite à 65 mille barils par jour, le projet de modernisation et d'extension, sous la responsabilité de l'Eni, multinationale italienne, est en cours, en vue d'augmenter sa capacité de traitement à 1200 tonnes de carburant par jour dans les deux prochaines années, contre 280 tonnes / jour actuellement (330 mètres cubes).