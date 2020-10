Angola: Le Masfamu appelle les femmes à participer aux consultations prénatales

Luanda — La secrétaire d'État à la Famille et Promotion de la famille, Elsa Barber, a appelé vendredi à Luanda les femmes en âge de procréer et les femmes enceintes à se joindre aux consultations prénatales, dans le but de réduire les décès maternels et néonatals.

Selon les données actuelles, la mortalité maternelle en Angola est de 239 pour cent mille naissances vivantes.

Dans le cadre des Objectifs de développement durable (ODD), il est prévu, d'ici 2030, de réduire la mortalité maternelle à 70 décès pour 100 000 naissances vivantes.

Le pays compte plus de deux mille cinq cent unités de santé qui dispensent des soins aux femmes et enfants, avec la perspective que 80% des soins de santé primaires soient destinés à la mère et l'enfant.

Selon Elsa Barber, qui s'adressait à la presse à l'issue d'une visite de suivi et de supervision du fonctionnement des services de soins maternels et infantiles dans les établissements de santé de Golf (Kilamba Kiaxi), Mãe Jacinta (Viana), Augusto Ngangula (Ingombota) et Hôpital de Cajueiros (Cazenga), l'intention est de réduire les décès maternels et infantiles à travers le pays.

Elle ajoute qu'à cet effet, il est nécessaire que les femmes en âge de procréer participent aux consultations de planification familiale.

Concernant les visites, la responsable a informé qu'elles visaient à suivre et superviser les services de soins maternels et infantiles et à renforcer le plaidoyer auprès des utilisateurs sur l'importance des services de planification familiale.

Elsa Barber s'est dit satisfaite de ce qu'elle a vu dans les différentes unités visitées et a reconnu le grand effort des organes directeurs respectifs des hôpitaux.

"En raison des visites effectuées dans les unités hospitalières, nous préparerons un rapport à présenter aux instances compétentes, mais en général les visites ont été positives", a ajouté la responsable.

Lors des visites dans les établissements de santé de la capitale du pays, la responsable a visité les salles d'accouchement et de post-partum, les chambres d'hospitalisation pédiatrique, les consultations prénatales, les services de nutrition et les banques d'urgence, entre autres.

Le Ministère de la Famille et Promotion de la femme (MASFAMU) coordonne la Commission nationale pour la prévention et l'audit des décès maternels et néonatals.