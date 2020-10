Angola: Covid-19 - Le pays a un taux de guérison évolutif

Luanda — Le taux de convalescence des patients hospitalisés atteints de Covid-19 est passé de 36,7 en août à 47,7% en septembre, à la veille de la reprise des cours à l'enseignement secondaire et supérieur prévu ce lundi.

Au cours du mois de septembre, le nombre de personnes guéries du coronavirus en Angola a été plus d'une centaine, atteignant un record quotidien de 159 patients sortis de l'hôpital, non loin des 142 personnes guéries annoncées ce dimanche, ce qui porte le bilan total de guérisons à 2577, sur 5402 cas confirmés, dont 195 morts.

Selon les autorités sanitaires angolaises, l'évolution du taux de guérison est due à une meilleure approche des cas, en plus du changement de conscience de la population qui a commencé à chercher les services de santé en temps opportun.

Le taux de létalité reste à 3,6%, tandis qu'il y a eu une légère hausse du taux des cas positifs, qui est passé de 5,4% à 6%.

Cependant, le secrétaire d'État à la Santé publique, Franco Mufinda, a assuré dimanche que la situation n'était pas si alarmante par rapport au contexte mondial.

Par ailleurs, Franco Mufinda a déclaré que, contrairement aux 61% des cas asymptomatiques précédents, actuellement seulement 38% des patients hospitalisés ne présentaient aucun signe ni symptôme de la maladie.

La statistique montre que 3% des patients souffrent de fatigue, asthénie (5%), maux de tête (7%), douleurs articulaires (5%), douleurs musculaires (6%), douleurs thoraciques (6%), perte d'odorat (3%), de goût (7%), de frissons (1%), d'irritation de la gorge (3%), de difficultés respiratoires (5%), alors que 4 personnes sur 100 ont de la fièvre et huit.

En Angola, 17 provinces sur 18 ont confirmé des cas de Covid-19 : Bengo compte 11 cas positifs, deux morts et sept malades guéris, Benguela (72 cas, 3 morts, 31 guéris), Bié (38 cas positifs, deux guéris), Cabinda (107 cas positifs, un décès et 16 guéris) , Cuando Cubango (deux cas, tous deux décédés), Cunene (4 cas, trois guéris), Huambo (50 cas, deux décès, 30 guéris), Huila (24 cas, six décès, 5 guéris).

La liste se poursuit avec les provinces de Cuanza Norte (26 cas positifs, un décès, 25 patients rétablis), Cuanza Sul (7 cas, un décès, 4 guéris), Malange (un cas et rétabli), Moxico (six cas, 4 guéris), Uige (un patients guéri), Zaïre (117 cas, 116 patients rétablis), Lunda Norte (un cas et guéri), Lunda Sul (quatre cas, 3 guéris), Luanda (4955 cas confirmés, 177 morts, 2329 patients guéris et 2449 malades actifs).