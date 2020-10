Sénégal: Kaffrine - Le stade municipal, seule infrastructure fonctionnelle dans toute la région

Kaffrine pratique toutes les disciplines majeures (athlétisme, foot, basket, hand, arts martiaux) et affiche des statistiques encourageantes. Mais la région connaît paradoxalement un manque cruel d'infrastructures.

Ça joue dans les quatre départements de la région de Kaffrine et dans toutes les disciplines. Une vitalité qui se traduit dans les chiffres : une ligue de football, 15 clubs dont un (ASC Kaffrine) en Ligue 2, 508 Asc et pas moins de 600 licenciés dans cette discipline.

Même tendance observée dans l'athlétisme qui dispose d'une ligue avec 6 clubs et exactement 230 licenciés. Le basketball et sa ligue prennent aussi leur envol, enregistrant 4 clubs et 78 licenciés dont 33 filles.

Sans compter les autres ligues, dont celle de handball (un club, 32 licenciés), de karaté (4 clubs, 200 licenciés), de taekwondo (5 clubs, 31 licenciés). Et puis, il y a tous les autres sports, travailliste et scolaire.

Ce dernier, assez développé, compte 1915 licenciés (276 filles) et regroupe une centaine d'établissements. Tout cela pour dire que le sport à Kaffrine est très dynamique. Mais ce dynamisme est plombé par le manque d'infrastructures.

Pas une seule pelouse fonctionnelle dans toute la région. «Une situation inacceptable» aux yeux de Cheikh Badiane, président de l'Organisme départemental de coordination des activités de vacances (Odcav).

«On nous annonce des terrains fonctionnels depuis 2008 ; mais toujours rien, aucune avancée notée», déplore-t-il, expliquant les défaites de l'Asc Kaffrine à l'extérieur par ce manque d'infrastructures.

«On gagne à domicile, mais presque jamais en déplacement tout simplement parce que nos jeunes n'ont pas l'habitude de jouer sur du gazon», dit Cheikh Badiane qui réclame des infrastructures sportives fonctionnelles pour Kaffrine.

Un avis partagé par l'Inspecteur régional des sports. Mais pour Saliou Kane Diallo, «rien d'anormal» dans la situation de Kaffrine qui est «une jeune région, en chantier et en construction».

Une région «en retard» dans tous les domaines. «Notre principal problème reste le manque d'infrastructures, mais ce serait une erreur de comparer Kaffrine aux autres régions du Sénégal», soutientM. Diallo, estimant que les pouvoirs publics ont fait «beaucoup d'efforts» pour doter la région d'aires de jeu praticables.

Et l'inspecteur de citer les cinq plateaux multifonctionnels existants : un à Birkilane, un autre à Koungheul et trois à Kaffrine. Des infrastructures «sans toutes les commodités certes, mais qui permettent néanmoins aux acteurs de s'entraîner en attendant de trouver mieux».

Disparité régionale

Le manque d'infrastructures est un problème réel dans toutes les collectivités de la région. Mais des disparités sont notées, avec des départements figurant dans la rubrique «mieux dotés».

C'est le cas de Kaffrine, de Koungheul et de Birkilane qui, en plus des « plateaux multifonctionnels», disposent aussi chacun d'un stade municipal avec clôture, terrain réglementaire, éclairage et tribune.

Ces trois départements totalisent la vingtaine de terrains jugés praticables» dans la région, certains clôturés mais ne disposant pas de grilles de protection.

Pour le reste, ce sont de petits terrains, nus, vagues. Un triste décor perceptible surtout à Malem Hodar où ce n'est pas exagéré de parler de désert infrastructurel.

La commune se contente juste d'un petit terrain et d'une «tribunette» sans éclairage. «Une situation très préoccupante qui a été signalée aux plus hautes autorités du pays», dit l'Inspecteur régional des sports, Saliou Kane Diallo, qui estime qu'il y a « là une disparité régionale à corriger».

Kaffrine rêve d'un stade régional

Longtemps annoncé, le stade régional de Kaffrine tarde à se concrétiser. Le ministre des Sports explique «ce retard» par un recours qui vient « heureusement d'être tranché » par la Cour suprême. «Et aujourd'hui, je peux vous assurer que les choses vont très bientôt bouger.

L'appel d'offres sera lancé et les travaux vont démarrer pour que Kaffrine se dote enfin d'un stade à la hauteur de ses ambitions», avait exactement dit Matar Ba, le 13 septembre 2020, en marge de la cérémonie de lancement des travaux de construction du siège de la Ligue de football de Kaffrine. «L'appel d'offres sera normalement lancé en fin novembre 2020», avait même promis le ministre.

Une annonce vivement saluée par la jeunesse de Kaffrine. À juste raison ! Ce stade est l'espoir de toute une région. «Cette infrastructure terminée et inaugurée mettra fin à notre calvaire», note Cheikh Badiane, président de l'Odcav de Kaffrine.

«On pourra accueillir sans complexe les grandes compétitions nationales», renchérit Youssou Wilane, Secrétaire général de la Ligue de football de Kaffrine. «En réalité, dit l'Inspecteur régional des sports, Saliou Kane Diallo, c'est tout Kaffrine qui attend «avec impatience» ce stade.

Une infrastructure à la pointe des mutations : une tribune de 2000 places, 2 vestiaires pour joueurs, un vestiaire pour arbitres, un mur bahut, un mur de clôture, des grilles de protection, des guichets, des box toilettes pour le public, un plateau multifonctionnel, une piste d'athlétisme, un couloir synthétique, une charpente et une couverture.

Le joyau disposera, bien sûr, d'un gazon synthétique, de l'éclairage aux normes et d'un réseau d'assainissement.

«Comme on peut le voir : plus que le football, ce sont toutes les disciplines qui vont bénéficier de ce stade régional qui sera construit pour pallier durablement le manque d'infrastructures sportives constaté dans la région», se réjouit Saliou Kane Diallo, Inspecteur régional des sports de Kaffrine.

Réalisation des infrastructures sportives: Une charge dévolue aux collectivités territoriales

Le constat fait ailleurs est valable pour la région de Kaffrine : peu de maires et de présidents de Conseil départemental s'investissent dans la réalisation, la gestion et l'entretien des infrastructures sportives.

On attend tout de l'État qui, «malheureusement, ne peut pas» tout faire. Conséquence : manque d'infrastructures et dégradation de celles existantes, au grand dam de la jeunesse sportive.

«Les choses commencent à changer à Kaffrine, beaucoup de maires ont compris et s'impliquent, mais c'est encore faible et marginal», souligne Cheikh Badiane, président de l'Odcav de Kaffrine.

Et pourtant, l'article 308 du Code des collectivités territoriales confère des compétences sportives au département (notamment sur tout ce qui est construction et gestion des infrastructures) qui a également «statut appui aux ligues et aux organismes de coordination des activités de vacances».

L'article 309 est encore plus précis : «La réalisation des infrastructures sportives de proximité revient aux communes, tout comme l'aménagement et la gestion d'aires de jeu et de parcours sportifs. Il en est de même en ce qui concerne la participation à l'organisation des compétitions sportives».

Sur le terrain, peu de maires respectent cette disposition de la loi, situant les priorités « ailleurs », dans d'autres secteurs. «Pas par manque de volonté mais tout simplement parce que les collectivités locales manquent terriblement de ressources», explique Coumba Ndoffène Diouf, Chef de cabinet du maire de Kaffrine.

«Je ne dis pas que le sport n'est pas une priorité des maires mais devant les urgences dans la santé et l'école, le choix est vite fait», soutient-t-il.

Toutefois, il tient à préciser que c'est la commune qui a construit et réhabilité le stade municipal de Kaffrine. «Nous faisons même plus que ce que nos moyens nous le permettent.

La réalité, c'est que des compétences ont été transférées sans le suivi des moyens. Donc oui, on veut bien agir et construire des stades, mais on ne le peut pas faute de ressources financières», dit clairement le collaborateur du maire socialiste de Kaffrine, Abdoulaye Wilane.