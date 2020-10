Congo-Kinshasa: Recrudescence de l'insécurité dans la capitale - Gentiny Ngobila satisfait des avancées, invite les kinois à la prudence

Le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka, a présidé la 8ème réunion du Conseil des Ministres du Gouvernement provincial, le jeudi 1er octobre dernier dans la salle de réunion de l'Hôtel de Ville de Kinshasa, au cours de laquelle le Chef de l'Exécutif est revenu sur les mesures mise ne place pour éradiquer les différents phénomènes d'insécurité qui sévissent dans la capitale. Il a annoncé que les stratégies mises en place par le Gouvernement Provincial avec la participation de la Police et Parquets, commencent à porter leurs fruits.

«A ce jour, plus de 600 malfaiteurs et criminels opérant à bord des taxis Ketch sont aux arrêts et répondent de leurs actes devant les juridictions compétentes», rapporte le compte rendu publié par le porte-parole du Gouvernement provincial, Charles Mbutamuntu Lwanga.

Toutefois, le premier citoyen de la ville invite les Kinoises et Kinois à faire preuve de prudence et à collaborer avec la Police.

Il y a lieu de souligner que le commissariat provincial de la ville de Kinshasa est à pied d'œuvre ce temps-ci pour limiter, si pas exterminer, la recrudescence du taux de criminalité et de banditisme urbain dans la capitale. Plusieurs mesures sont mises en place à cet effet notamment, l'opération «Road Block» contre le phénomène Kidnapping.

Au cours de cette même réunion, il a attiré l'attention des Membres de son Gouvernement sur le retour des pluies qui risquent de provoquer des inondations dans la capitale malgré tous les travaux réalisés.

Pour ce faire, il a instruit le Ministre Provincial des Travaux Publics et Infrastructures d'entrer en contact avec les Directions Provinciales de l'OVD et de l'Office des Routes pour planifier des travaux à cet effet.

Sachant qu'il devra rendre compte aux kinoises et kinois d'ici quelques années, le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa a, par ailleurs, rappelé l'obligation aux Membres de l'Exécutif de prendre une part active à ces activités pour le bien-être des Kinois.

COMPTE-RENDU DU 8ème CONSEIL DES MINISTRES DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL DE KINSHASA

Il s'est tenu, ce 1er Octobre 2020, dans la Salle de réunion de l'Hôtel de Ville de Kinshasa, le 8ème Conseil des Ministres du Gouvernement Provincial de Kinshasa, sous la présidence de Son Excellence Gentiny NGOBILA MBAKA, Gouverneur de la Ville de Kinshasa.

L'ordre du jour a comporté les points ci-après :

Lecture et adoption de l'ordre du jour ;

Lecture et adoption du procès-verbal du Conseil des Ministres du 03 Septembre 2020 ;

Validation de la fiche de suivi des décisions du Conseil des Ministres du 03 Septembre 2020 ;

Communication du Gouverneur ;

Dossiers des Ministres.

Après adoption de l'ordre du jour, le procès-verbal du Conseil des Ministres du 03 Septembre 2020 a également été adopté par les Membres du Conseil, moyennant quelques amendements.

Au cours de l'évaluation de la Fiche de suivi des décisions du Conseil des Ministres du 03 Septembre 2020, spécialement sur le point relatif à l'implication des Membres de l'Exécutif Provincial dans les activités de Kinshasa-Bopeto au niveau des Communes, Son Excellence Monsieur le Gouverneur de la Ville a relevé que beaucoup de Membres de l'Exécutif Provincial ne participent pas activement aux activités de Kinshasa-Bopeto à travers leurs Communes respectives.

Il a rappelé l'obligation aux Membres de l'Exécutif de prendre une part active à ces activités pour le bien-être des Kinois.

Le premier Citoyen de la Ville a promis des sanctions à ceux qui ne s'approprieront pas la vision de Kinshasa-Bopeto, car les Membres de l'Exécutif doivent être des modèles pour la société kinoise.

Le Gouverneur a constaté que les Kinois commencent petit à petit à adopter des comportements responsables, et qu'il est de notre devoir de les encourager.

Dans sa communication, Son Excellence Monsieur le Gouverneur a souhaité la bienvenue aux 2 nouveaux Membres de l'Exécutif Provincial, à savoir l'Honorable Nelly NTSASA et l'Honorable Osée BADIBANGA, chargés respectivement des Affaires Foncières, Urbanisme et Habitat, et de l'Industrie et Commerce.

Evoquant le discours du Président de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa à l'occasion de la rentrée parlementaire de Septembre, l'Autorité Urbaine a interpelé les Membres de l'Exécutif à tout mettre en œuvre pour répondre à ses attentes sur la bonne gouvernance et le respect des mesures barrières contre la Covid-19. Il a souligné que la courbe de la Covid-19 est en baisse à Kinshasa, et que nous devons continuer avec la sensibilisation pour endiguer totalement cette pandémie dans la Capitale.

Le Gouverneur de la Ville de Kinshasa a attiré l'attention des Membres de l'Exécutif Provincial sur le retour probable des pluies qui risquent de provoquer des inondations malgré tous les travaux réalisés. A cet effet, il a instruit le Ministre Provincial des Travaux Publics et Infrastructures d'entrer en contact avec les Directions Provinciales de l'OVD et de l'Office des Routes pour planifier des travaux à cet effet.

Revenant au discours du Président de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa, Son Excellence Monsieur le Gouverneur a déploré les pratiques maffieuses observées dans certaines Divisions, évoquant ainsi le cas du Chef de Division de Culture et Arts qui a mis en place des réseaux maffieux qui font perdre des recettes au Trésor Urbain. Il a souligné que ces pratiques seraient également d'application dans d'autres Divisions Urbaines, et a instruit chacun des Ministres d'organiser des contrôles et dénoncer ces pratiques, en proposant des sanctions sévères pour les coupables.

Il a annoncé l'organisation, dans un bref délai, d'un Forum avec tous les Chefs des Divisions, afin d'évaluer les activités dans chaque secteur.

Son Excellence a instruit le Ministre Provincial des Affaires Foncières d'identifier et de sécuriser des espaces en faveur de la Ville dans le cadre des projets de développement. Il a rappelé qu'il est important de constituer des réserves foncières sécurisées pour la Ville.

Le Gouverneur a annoncé que les stratégies mises en place par le Gouvernement Provincial avec la participation de la Police et Parquets, commencent à porter leurs fruits. A ce jour, plus de 600 malfaiteurs et criminels opérant à bord des taxis Ketch sont aux arrêts et répondent de leurs actes devant les juridictions compétentes. Il a invité les Kinois à faire preuve de prudence et à collaborer avec la Police.

L'Autorité Urbaine a conclu son propos en soulignant qu'il devra rendre compte aux kinois dans 5 ans. Donc, nous devons tous nous impliquer pour rendre cette Ville propre, attrayante et où il fait bon vivre, afin d'avoir un bilan à défendre et sortir de l'Exécutif Provincial la tête haute.

Dossiers des Ministères

Les différents projets d'arrêté inscrits à l'ordre du jour de la réunion ont systématiquement été orientés à la commission des lois pour analyses et examens approfondis avant leur adoption au Conseil des Ministres.

En ce qui concerne le Commissariat Général en charge de l'Environnement, Affaires Sociales, Genre, Famille et Personnes Vulnérables, la feuille de Route sur l'assainissement de la Ville de Kinshasa a été validée moyennant quelques amendements, après sa présentation par le Consultant International Jérôme BALLOT.

Débuté à 15h30', le Conseil des Ministres a été suspendu à 19h30.

Fait à Kinshasa, le 02 Octobre 2020.

Charles MBUTAMUNTU LWANGA

Ministre Provincial près le Gouverneur et Porte-Parole du Gouvernement