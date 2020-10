Congo-Kinshasa: Affaire Transco - L'ODEP réplique par une plainte avec 130 pièces contre Makila et Cie

La vie politique congolaise est en train de changer de manière drastique. C'est un monde où le règlement des comptes n'est plus possible que par la justice interposée.

Alors que les observateurs politiques avaient suivi les déclarations de l'Avocat de José Makila, qui venait de déposer une plainte contre l'ODEP et contre le journaliste reporter de la Radio France Internationale qui avaient sali la réputation de son client, au parquet Général de Kinshasa/Matete et qu'ils s'attendaient à voir comment cette plainte allait redorer l'honneur souillée de l'ancien ministre aux Transports; un rebondissement inattendu vient mettre un peu du sel à la même affaire avant son aboutissement. L'ODEP n'a pas attendu d'être jugé sur la réputation de l'ancien ministre mis à mal. Il s'en va à son tour devant le même Parquet de Matete, devenu mythique après le procès de Vital Kamerhe, contre le même ancien Ministre et ses compagnons, après avoir réuni près de 130 pièces comme évidences de la Magouille Financière qui avait eu lieu au sein de la société Transco orchestrée par l'Ancien Ministre au Transport.

Le Professeur Florimond Muteba relève en effet que l'Etat avait investi beaucoup d'argent dans le dossier Transco mais la procédure de passation de marché, dans laquelle sont cités deux anciens Ministres des Transports et Voies de communication, l'ancien Premier Ministre Matata Ponyo et toute l'équipe dirigeante de Transco s'était déroulé dans une opacité totale et en violation constante des lois du pays. Pour le chef de l'ODEP, il faut que justice soit rendue sur cette affaire.

A la question de savoir pourquoi il s'acharnait contre l'ancien ministre au Transport José Makila, qui affirmait avoir des mains propres et de n'être ni de près, ni de loin concerné par ces affaires dont l'ODEP faisait large écho, le professeur a répliqué avoir fourni au parquet la lettre de l'ancien ministre à une banque autorisant un emprunt de 910 000 USD, somme qu'il aurait utilisée pour sa campagne électorale en 2018. "Nous venons de déposer parmi les pièces à conviction le courrier qu'il avait écrit pour autoriser cet emprunt de 910 000USD. C'est une fuite en avant, une distraction. Le Parquet va s'en occuper", a indiqué le Professeur au sortir du Parquet où il venait de déposer sa plainte avec les 130 pièces à convictions.

Il sied de se remémorer de l'ire manifestée par l'ancien ministre aux transports contre l'ODEP et RFI à la suite du rapport de cet organisme diffusé par RFI qui dénonçait la gestion catastrophique de TRANSCO depuis la passation de marchés dans la confusion totale, l'acquisition de 500 bus livrés par la société égyptienne Tractafric Motors, jusqu'au recrutement de la Régie autonome de Transport Parisien (RATP) pour l'assistance technique.

Le rapport reprochait aux Ministres d'avoir délibérément violé la procédure d'octroi de marchés et d'avoir ordonné un emprunt utilisé pour des fins personnelles.

Au vu de l'opacité qui entourait la passation des marchés et de l'impunité caractérisée en ce domaine à l'époque du gouvernement du Premier Ministre Matata Ponyo, les observateurs avertis craignent que cette plainte ne puisse faire taire les véhémentes protestations de l'ancien ministre et qu'il ne puisse finalement en sortir éclaboussé. Il ne sera pas le seul. Les anciens Dirigeants de Transco seraient touchés et un autre ancien ministre aux transports serait aussi concerné.

La chronique sur Transco est ouverte. Elle risque d'être riche en rebondissement. Le peuple congolais s'y intéressera avec beaucoup d'attention. Car, il sera édifié sur la manière dont le pays était géré et les lois foulées aux pieds.