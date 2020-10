Egypte: Les Nations Unies et le ministère de l'Habitat lancent la première stratégie arabe de l'habitat en Egypte

Les Nations Unies et le ministère de l'Habitat lancent la première stratégie arabe de l'habitat en Egypte

Le monde fête ce 5 Octobre, la Journée mondiale de l'Habitat (Les Nations Unies avaient décidé de consacrer le 1er lundi du mois d'octobre chaque année à la célébration de ladite Journée).

C'est à cette occasion, cette année, que l'ONU a décidé avec le ministère égyptien de l'Habitat, de lancer conjointement la première stratégie arabe de l'habitat en Egypte. Cette stratégie a comme thème : "Un logement pour tous - un meilleur avenir urbain", peut-on lire sur le site d'Al-Youm Al-Sabie.

A noter que la stratégie de l'habitat en Egypte représente une vision unifiée et intégrale des tendances du secteur de l'habitat, tout au long des 20 prochaines années. Cette stratégie devrait répondre aux aspirations des Egyptiens à avoir un logement digne, et reconnaîtrait du même coup, le rôle principal du gouvernement dans l'organisation et l'autonomisation.

Il a été en fait reconnu - dans les traités internationaux - que le logement digne est partie intégrante du droit à une qualité de vie décente, ce qui est étroitement lié aux principes de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, qui stipule dans l'article 25 que "Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté".

La Constitution égyptienne qui a été amendée en 2014, confirme également dans son 78e article, ce droit important de tout citoyen.

Un communiqué des Nations Unies jette notamment la lumière sur les démarches entreprises par le ministère égyptien de l'Habitat pour fixer des tendances invariables quant aux responsabilités de l'Etat et fixe notamment les cadres des politiques qui remédient aux problèmes actuels relatifs au logement en Egypte, afin d'assurer le droit de chacun à un logement digne.

Le département "habitat et services" relevant du ministère de l'habitat avait lancé le dossier de l'habitat égyptien en 2016, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour les colonies humaines. Ceci vise à déterminer minutieusement la situation actuelle et à présenter une analyse globale du secteur de l'habitat, afin d'apporter le soutien nécessaire et de discuter objectivement des problèmes du secteur et d'y apporter des remèdes.

Source: progres.net.eg