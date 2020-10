Afrique de l'Ouest: Risques d'inondation et de sécheresse dans le bassin de la Volta - Un système d'alerte précoce en préparation

Un atelier technique national portant sur l'évaluation des capacités et des besoins des structures nationales en matière de prévision et d'alerte aux inondations et à la sécheresse dans le bassin de la Volta s'est tenu, le 28 septembre, à l'hôtel Manhattan Suites sis à la Riviera-Attoban.

L'objectif de la rencontre était d'examiner et consolider le projet sur les systèmes d'alerte précoce et les recommandations visant à cartographier les risques d'inondation et de sécheresse dans la zone concernée.

Le Bassin de la Volta, rappelons-le, concerne le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali et le Niger.

Comme l'a expliqué le colonel Ehoussou Baptiste qui représentait le ministre des Eaux et Forêts à l'atelier, les six pays de ce bassin, à l'instar des autres pays de la région, sont confrontés aux effets néfastes des changements climatiques qui « se traduisent par des phénomènes extrêmes comme les sécheresses et les inondations selon le cas avec d'importants dégâts dont des pertes en vies humaines ».

En réponse à cette problématique et dans le but de renforcer les capacités des agences et des communautés concernées en matière de résilience et d'adaptation aux impacts du changement climatique (inondation et sécheresse), le Fonds d'adaptation a décidé de financer le projet intitulé : « Intégrer la gestion des inondations et de la sécheresse, et de l'alerte précoce pour l'adaptation au changement climatique dans le bassin de la Volta ».

Ce projet, à en croire Ehoussou Baptiste, vise à aider les six pays du bassin de la Volta à mettre en œuvre des mesures coordonnées pour améliorer leurs plans de gestion existants au niveau régional, national et local et à bénéficier des enseignements tirés des projets passés et en cours liés à la réduction des risques de catastrophe et à l'adaptation au changement climatique.