Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Les forces vives ont manifesté pour l'application des résolutions du rapport Mapping

En marge de la célébration du 10ème anniversaire de l'élaboration du rapport Mapping, un rapport retraçant tous les crimes commis en République démocratique du Congo de 1993 à 2003, les organisations de la société civile, toutes tendances confondues, ont organisé une marche pacifique pour revendiquer la mise en œuvre des recommandations contenues dans ce rapport, mais aussi la mise en place d'un tribunal pénal international pour le Congo afin de sanctionner les auteurs et exiger la réparation aux dommages causés par ces différents massacres.

Le boulevard Patrice EMERY LUMUMBA était inondé des personnes venues en plusieurs milliers répondre à cet appel. Députés, Avocats, Médecins, Psychologues, commerçants survivantes des violences sexuelles et plusieurs autres couches sociales étaient visibles avec des calicots portant plusieurs messages pouvant se résumer en une seule phrase : «La population veut voir la justice déterrer le rapport Mapping, enterrer la hache de guerre et rendre justice à toutes les victimes tout en punissant les auteurs de ces atrocités ».

Une survivante des violences sexuelles qui a pris part à cette manifestation a fait savoir que la soif de voir la justice la remettre dans ses droits et punir ses bourreaux sont les principales motivations l'ayant poussée à répondre présente à cette marche. « On m'a violé et on a tué ma famille il y a 20 ans mais on a jamais eu de réparation et pourtant je sais bien que les auteurs de ces crimes existent et sont libres malgré tout. C'est pourquoi, je suis venue réclamer que justice soit faite pour m'assouvir», a-t-elle déclaré, sous une forte émotion.

Pour leur part, les avocats du barreau du Sud-Kivu ayant répondu présents à cette marche, ont fait savoir que cette revendication arrive au moment opportun au vu du temps déjà passé depuis l'élaboration de ce rapport.

De son côté, Georges Musongela, député provincial du Sud-Kivu, qui a aussi fait la route aux côtés d'autres manifestants, a fait savoir qu'étant un élu du peuple, il est avant tout membre de la société civile. D'où, sa participation à cette marche. Mais aussi il voulait être témoin de l'événement pour bien faire la plaidoirie à l'Assemblée provinciale où il siège pour la matérialisation des recommandations contenues dans le rapport Mapping.

Notons que deux mémorandums ont été lus et déposés entre les mains du gouverneur de province dont l'un adressé au Secrétaire général des Nations Unies et un autre au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Des marches similaires ont eu lieu dans plusieurs territoires et villes de la province du Sud-Kivu parmi lesquels les territoires de Kabare, Shabunda, Walungu et Idjwi mais aussi les villes d'Uvira et Kamitiga. A Bukavu, la marche est partie de la place Muzihirwa à Nyawera pour chuter au gouvernorat de province.

Le monument MUZIHIRWA est historique et coïncide avec ces revendications car pour rappel, l'archevêque Christophe MUZIHIRWA a été assassiné à ce lieu en Octobre 1996 et fait donc partie des victimes des atrocités répertoriées dans ce rapport.