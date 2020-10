Congo-Kinshasa: Rapport Mapping - L'ECC s'en va faire son plaidoyer et glaner des soutiens

Le rapport Mapping des Nations Unies, après une hibernation forcée qui a duré presque dix ans, commence à reprendre des couleurs. Il est en train de glaner des soutiens mais aussi à se procurer des vulgarisateurs ? Le dernier en date et non le moindre est la Commission justice, paix et sauvegarde de la création de l'Eglise du Christ au Congo (ECC) qui a lancé une campagne nationale de sensibilisation et de plaidoyer pour ce rapport. La cérémonie a été lancée le 1er octobre 2020 à Béatrice Hôtel en présence du Ministre d'Etat en charge de la Coopération Internationale, Intégration régionale, et Francophonie et de la Ministre déléguée chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Mme Irène Esambo...

La campagne de l'ECC aura deux volets principaux, à savoir la sensibilisation et le plaidoyer. Le premier volet qui devra durer trois ans sera à charge du gouvernement et devra s'étendre sur l'ensemble du territoire national. La Commission de l'ECC a déjà reçu l'appui de certains organismes du système de Nations Unies pour se déployer sur le territoire national et sensibiliser la population sur ce qui s'est passé au pays et qui est décrit dans le rapport couvrant une période allant de mars 1993 à juin 2003.

Le Secrétaire Général de la Commission de l'ECC qui avait en premier pris la Parole pour expliquer ce qu'est le rapport Mapping, a essayé de circonscrire pour le public ce que ce rapport signifie pour le peuple congolais.

C'est un inventaire, un répertoire non exhaustif, une récapitulation documentée des violations les plus graves de droit de l'homme et du droit international humanitaire commises en RDC entre mars 1993 et juin 2003.

Le Révérend Nsenga a fait savoir qu'il est constitué de quelques 600 pages détaillant des atrocités indicibles endurées par le peuple congolais. Il s'est ensuite posé la question de savoir pourquoi ce rapport gène ? Pourquoi ce rapport avait-il été enfoui dans la profondeur des tiroirs et pourquoi il suscite tant d'émois dans certains cercles politiques nationaux et africains ?

Pour le Pasteur Nsenga, c'est cette raisonlà qui le rend incontournable pour le peuple Congolais. Ce rapport est un facteur d'unité nationale. Notre peuple a le droit de savoir ce qui est dans le rapport. Le devoir de souvenir saura le pousser à prendre des dispositions pour éviter à son pays la récidive de ce qui s'était passé jusqu'à présent.

Le rapport est difficile à lire, parce qu'il est écrit en langage inaccessible à tous les congolais. Or, le Pasteur Nsenga voudrait que le peuple puisse se l'approprier. Pour cela, la première étape consistera à le résumer, ensuite à le vulgariser dans les langues nationales. Quitte à l'insérer dans les programmes d'études à tous les niveaux (primaire, secondaire). Le but de cette campagne ne sera pas de créer une animosité envers certaines personnalités. Mais de créer une élite des patriotes qui sache que dix millions de morts signifierait pour certains pays leur fin. Le but du rapport n'est pas de faire la chasse à la sorcière mais d'arriver à monter des institutions de justice transitionnelle.

C'est-ce qui constituera d'ailleurs le deuxième volet de la campagne de la commission justice et paix de l'Eglise du Christ qui s'engage à faire le plaidoyer du Rapport Mapping. Pour le Pasteur Nsenga, le peuple congolais doit cesser de se contredire et de se rentrer dedans. Il doit résolument regarder dans la même direction pour qu'une commission "justice et réconciliation" soit mise sur pied, qu'un tribunal spécial pour le Congo soit érigé et que des victimes soient indemnisés.

Le dernier éclaircissement apporté par le Pasteur Nsenga portait sur le retard mis par ce rapport pour être exploité. D'abord, sur le plan national, notre situation politique instable en était la première raison. Le dossier était tellement politisé et les congolais étaient divisés qu'ils se retrouvaient dans la fragilisation de ses conclusions. Au niveau international, ce sont les représailles et la diabolisation par l'opinion publique internationale qui faisait peur. Le Pasteur voit dans ce rapport non pas une raison de confrontation, mais une invitation au vivre ensemble. Alors, le rapport Mapping ne devrait pas faire peur.