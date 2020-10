Congo-Kinshasa: Docteur Denis Mukwege - «Je dois être capable d'œuvrer pour la paix, sinon mon prix Nobel n'a aucun sens»

Invité du journal sur Radio France Internationale (RFI), le Docteur Denis Mukwege a été soumis à la gymnastique de questions-réponses. Dans l'une des interventions, ce dernier a loué les efforts de l'actuel Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, et se dit satisfait d'avoir à la tête de la RDC au moins un chef d'Etat qui a les mains propres par rapport à toutes les exactions commises au Congo. Par ailleurs, ce corps médical demande à la population d'encourager Félix Tshisekedi à ne pas céder devant la distribution de la justice.

Le prix Nobel de la paix 2018 estime qu'il est hors de question pour lui de jouir de ce titre honorifique, dès lors que l'Est de la RDC demeure dans l'insécurité et qu'une justice transitionnelle pour tous les crimes commis au Congo resteront impunis. «Je dois être capable d'œuvrer pour la paix, sinon mon prix Nobel n'a aucun sens».

En effet, Dr. Mukwege s'est attaqué à ceux qui croient avoir un chèque en blanc sur les propos de Félix Tshisekedi «de ne pas fouiner dans le passé».

Denis Mukwege encourage et félicite l'attitude de la population Congolaise et de la communauté internationale qui se sont mis debout pour réclamer justice pour les crimes commis en RDC.

Le médecin Directeur de l'hôpital de Panzi a affirmé sur les ondes de la RFI qu'il faut commencer quelque part, malgré les obstacles et cela doit se faire avec concours de la population congolaise. «Il faut absolument la justice. Vous savez dans notre pays, c'est comme si pour accéder ou passer des échelons dans l'armée, il faut montrer qu'on est capable de tuer ses compatriotes. Ça, ça ne peut pas marcher! On ne devient pas Général de l'armée puisqu'on a été en brousse, puisqu'on a tué, puisqu'on a violé ? Vous savez, nous n'allons pas inventer la roue en RDC. On sait très bien à quel point la justice transitionnelle a pu changer les choses dans plusieurs pays. 25 ans, c'est trop. On a essayé de mettre tous les rapports dans les tiroirs en espérant que le temps va arranger les choses, le résultat est là, rien n'est arrangé, au contraire la situation est explosive à l'Est du Congo, et nous devons agir vite», conclut le prix Nobel congolais 2018.

Selon Dr. Denis Mukwege, certains acteurs ou co-auteurs de ces exactions se trouveraient de deux côtés de frontières Rwando-congolaises, d'où le silence qui a entouré ce rapport Mapping depuis 10 ans.